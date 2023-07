Luz García relata su noche de angustia, detenida en medio de la urgencia médica de su hijo

La presentadora de televisión Luz García se refirió al incidente que provocó su detención por parte de la policía de la Florida mientras conducía su vehículo en Miami la noche del pasado lunes. A través de un video publicado en la red social de Instagram, detalló que cuando se encontraba en un restaurante recibió una llamada de su hijo, a quien había dejado en un campamento y lo habían trasladado en una ambulancia porque había tenido un accidente y salió rápidamente a constatar lo que había sucedido.

"Primero quiero agradecer el apoyo y la solidaridad de tanta gente que me ha escrito desde que empezó a circular una noticia en la República Dominicana. Paso a contarles sobre este incidente que me ocurrió el pasado lunes en la noche. Yo había dejado a mi hijo en un campamento aproximadamente a tres horas de la ciudad de Miami y el lunes en la noche me llama llorando, que se lo llevaban en una ambulancia porque había tenido un accidente y se hablaba de que le iban a tener que operarle una de sus manos", comentó.

Agregó: "Yo me levanté del lugar donde estaba cenando e inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario. Gracias a Dios, lo más importante es que mi hijo está bien, aquí está en franca recuperación. Tenemos cita también con su médico la próxima semana para ver cómo va el proceso del brazo. Gracias a todos una vez más por ser empáticos y solidarios. Creo que una vez más se demuestra que la vida es muy vulnerable y a cualquiera de nosotros una situación como esta nos puede pasar", proclamó la productora del programa de televisión Noche de Luz que se difunde por Antena 7.

La acusación

De acuerdo con el documento publicado en la página web de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, ubicado en el sudoeste del estado de Florida, García fue detenida bajo supuestos cargos de conducir bajo influencia de alcohol o drogas.