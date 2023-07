Luz García: Su experiencia tras ser detenida por conducir bajo la influencia del alcohol y la pena que podría enfrentar

Compungida. Así se mostró la comunicadora Luz García en su primera entrevista para un medio dominicano tras su arresto en La Florida, donde fue acusada de conducir bajo la influencia del alcohol en el condado de Collier, Florida. En conversación con la periodista Jessica Hasbún, la presentadora de Noche de Luz reiteró que su acción se produjo debido a una emergencia médica de su hijo, quien había tenido un accidente.

La conductora explicó a Noticias SIN que su hijo, quien se encontraba en un campamento en Tampa, sufrió una lesión en un brazo, lo que desencadenó la situación en la que se ve envuelta.

García comentó que al recibir la llamada telefónica de su hijo Miguel Ángel, en la que le expresaba el fuerte dolor que le había causado la lesión del brazo, y quien en ese momento se encontraba sin sus familiares, solo con una enfermera del campamento, salió inmediatamente del lugar en el que estaba cenando para auxiliar al adolescente.

"Lo que sí te puedo decir es que yo estaba desesperada. Lloraba y en ese momento lo único que me preocupaba era la situación de Miguel Ángel, quien me llamaba con un fuerte dolor, y había que autorizar el tema de la anestesia y claro, te llevan en la patrulla y te esposan. Sentí que esas horas fueron como parte de una pesadilla o una película en la que estaba", dijo con voz quebrantada.

Alega que cuando llevaba aproximadamente una hora y media en la carretera, fue detenida por una patrulla policial por exceso de velocidad.

"No tengo conciencia exacta de a qué velocidad iba. Sé que el oficial me detuvo y dentro del informe está evidente cuál fue mi comportamiento. Me detuve correctamente en el lado derecho, respondí todas las preguntas de manera honesta y luego me trasladaron al cuartel. Me hicieron todas las pruebas y, obviamente, dio positivo que tenía un índice de alcohol, aunque no muy alto. Te dije que me había tomado dos copas de vino durante la cena y, obviamente, salió negativo. Nunca en mi vida he usado ningún tipo de droga o sustancias controladas, me hicieron pruebas y ahí está la evidencia de que no tenía ninguna droga en mi cuerpo", manifestó García.

Según se reseña en el portal de SIN, Luz declaró que pasó la noche detenida y al día siguiente su hermano fue a recogerla.

"Pasé toda la noche con la impotencia y el sentimiento de culpa de no haber podido estar con mi hijo", expresó con lágrimas en los ojos.

Las lágrimas y el dolor se apoderaron de las palabras de García al recordar que cuando logró ver el rostro de su hijo, solo recordaba aquel mal momento en el que no pudo estar presente.

"Él estaba muy mareado por la anestesia y cuando lo vi, ambos estábamos llorando y gritando. Él me contaba la falta que yo había cometido en todo ese proceso y lo preocupado que estaba. Alrededor de las 2:00 de la mañana, me escribió desde su teléfono esa noche y de manera muy madura me dijo: Mami, lo único que necesito es que llegues bien, no importa a qué hora llegues, yo me voy a portar como un hombre, llega bien, promételo y hazlo por mí", añadió.

Posible pena

García podría enfrentar cargos de hasta seis meses de cárcel y una multa de entre 500 y 1,000 dólares, luego de ser detenida y procesada por la policía en la Florida por conducir supuestamente bajo los efectos de alcohol y otras sustancias, según establece el sitio web de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, ubicado en el suroeste del estado de Florida.

En el condado de Collier, un infractor por primera vez condenado por un DUI puede enfrentar prisión, multas, libertad condicional, la pérdida de su licencia de conducir y sanciones adicionales también. En Florida, los infractores de DUI por primera vez pueden enfrentar hasta seis meses de cárcel y una multa de entre $500 y $1,000 y un año de libertad condicional.

La información fue dada a conocer a través de la página oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier de Florida que divulgó los datos de la comunicadora.

De acuerdo a la ficha de arresto, el hecho ocurrió el pasado martes 11 de julio, por lo que García tendrá cita ante las autoridades el próximo 2 de agosto.