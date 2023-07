Magali Febles sobre su designación como asesora en El Salvador: "Acepté este reto porque Nayib Bukele es el presidente más valorado"

La estilista y gestora cultural Magali Febles ha recibido un gran reconocimiento internacional después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la designara como asesora del certamen de belleza de ese país.

En una entrevista con Diario Libre, la directora del Miss República Dominicana Universo expresó que asumía este nuevo reto profesional con gratitud hacia el presidente y el pueblo salvadoreño. "Este nuevo desafío implica un gran compromiso. Estoy muy agradecida al pueblo salvadoreño y al presidente Nayib Bukele por esta oportunidad y por confiar en mi capacidad profesional. Representa un gran logro para mí y para todos los dominicanos, ya que estamos fortaleciendo nuestros lazos. Le llevé al presidente una gorra de República Dominicana y una muñeca sin rostro para su esposa", puntualizó.

Además de asesorar a la organización, también será asesora de la candidata de El Salvador que competirá en Miss Universo, cuya gala se llevará a cabo en ese país el 18 de noviembre. "Estoy asesorando en la representación de El Salvador. Ya hemos comenzado a trabajar. La organización de El Salvador se está preparando para ofrecer la mejor representación posible del país, mostrando los cambios que ha experimentado. Recientemente, también fueron anfitriones de los Juegos Centroamericanos, lo que demuestra el deseo del presidente Nayib Bukele de que la gente visite y experimente estar en ese país, uniendo esfuerzos para brindar lo mejor", puntualizó Magali Febles.

Magali Febles viajó recientemente a El Salvador y tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Bukele sobre diversos temas.

"Agradezco infinitamente que me consideraran para esta posición, ya que soy admiradora de Nayib Bukele desde hace muchos años. Pueden visitar mi Instagram y verán cuánto admiro la manera en que este presidente trabaja. Fue un gran honor para mí. Cuando me llamaron, pensé que era una broma. No creí que fuera en serio, me preguntaba quién me estaría haciendo una broma. Sucedió el mes pasado, a principios del mes pasado. Acepté por la curiosidad de conocer a El Salvador y, sobre todo, por la oportunidad de conocer al presidente", dijo.

Agregó: "Acepté este reto porque Nayib Bukele es el presidente más valorado y también porque me conmovió ver cómo se discrimina a las reinas en mi país. Creo que es algo que debe cambiar y comenzar a reconocer el trabajo serio que hacen estas mujeres, que son atletas como cualquier otra. Para mí, que me tomaran en consideración fue muy significativo. Al conocer al presidente, sentí que es una persona auténtica, con un gran deseo de destacar al país y hacerlo progresar. Es un hombre que pone a Dios primero en todo lo que hace, eso es lo más importante para él. Tiene un aura especial, estar con él en persona es casi mágico, y es notable su compromiso de transformar El Salvador en un país desarrollado, moderno y seguro".

Miss República Dominicana Universo

La labor que ya está desempeñando en El Salvador no afecta la organización del concurso que ella organiza en la República Dominicana. "Hablando sobre el certamen de mi país, todo está marchando muy bien. Las candidatas locales se están entrenando y preparando con esmero. Tenemos un grupo de candidatas espectacular y cualquiera de ellas puede representar con éxito a República Dominicana en el certamen de Miss Universo. Hemos trabajado arduamente para tener una buena representante y confío en que todas están preparadas para brillar", dijo.