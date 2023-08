José Feliciano: "Un ídolo" celebra 50 años de carrera con un concierto en el Teatro La Fiesta

El laureado cantautor puertorriqueño, José Feliciano, celebrará este sábado el 50 aniversario de su carrera con un concierto que protagonizará en el Teatro La Fiesta.

"José Feliciano: Un ídolo" llegará al país con sus mejores canciones de todos los tiempos, luego de más de diez años sin pisar suelo dominicano.

El artista, considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra, con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias.

Como compositor tiene más de 100 canciones registradas, entre ellas: "No hay sombra que me cubra", "Ay, cariño", "Paso la vida pensando", "Me has echado al olvido", "Destiny", "Come down Jesús", "Ángela", "Rain", "Chico & The Man", y los instrumentales: "Pegao" y "Affirmation".

Ha sido galardonado con 45 discos de Oro y de Platino. Ha ganado el Grammy en nueve ocasiones, incluyendo uno a su trayectoria artística.

En 1987 tuvo el honor de ser reconocido con una estrella en el "Paseo de la Fama" en Hollywood y en 2013 ingresó en el Salón de la Fama de compositores latinos.

Dónde: Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Boletas a la venta en Uepa Tickets: De RD$3,000 a RD$15,000. Fecha: sábado 5 de agosto. Hora: 9:00 pm.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/imagen-carlota-carretero---juana-adulta-juana-portada-1-2fe2519a.jpg La actriz Carlota Carretero asume rol estelar en Juana La Loca. (SUMINISTRADA)

"Juana la loca...¿locura o conspiración?

La celebración del 50 aniversario del Teatro Nacional Eduardo Brito presenta este fin de semana la obra teatral "Juana la loca... ¿locura o conspiración?", del fenecido escritor Manuel Rueda, dirigida por Guillermo Cordero. La producción se estrenó este jueves en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a las 8:30 pm. Entre otras figuras, actúan Carlota Carretero, Mary Gaby Aguilera, Elvira Taveras, Ernesto Báez y José Guillermo Cortines. Fecha: 4 y 5 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/imagen-xiomara-fortuna-c3a67fd1.jpg Xiomara Fortuna actuará en el Centro Cultural Banreservas (ARCHIVO)

Xiomara Fortuna actúa esta noche

Xiomara Fortuna actuará este viernes en el Centro Cultural Banreservas en la Ciudad Colonial. La intérprete presentará el concierto "Entre luna y Babia y otras tonadas", una experiencia que la cantante define como única "y encantará tus sentidos". Fortuna, acompañada del guitarrista Isaac Hernández y la pianista Marlene Mercedes, invitó al público a disfrutar de la entrega que ha preparado gratuitamente para el público. Fecha: 4 de agosto. Hora: 7:00 pm.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/imagen-artesania-6c64b9c2.jpg El parque Fray Bartolomé de las Casas acoge la Feria Artesanal. (ARCHIVO)

Feria artesanal de Casa de Teatro

El parque Fray Bartolomé de las Casas, en la Ciudad Colonial, inaugura este viernes la Feria Artesanal de Casa de Teatro. Además de la comercialización de obras artesanales, el público podrá disfrutar de atracciones artísticas, así como talleres y una programación orientada a niños y niñas. El parque está ubicado en la calle Padre Billini esquina Hostos. La entrada es libre. Fecha: viernes 4 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/imagen-dalia-zapataz-17ed37bc.jpg Miss & Mister Hispanoamérica en Punta Cana. (ARCHIVO)

Certamen Miss & Mister Hispanoamérica

La joven modelo puertorriqueña Dalila Zapata continúa reforzando su lema de vida "Echa pa´lante... tú puedes" al convertirse en la primera joven con Síndrome de Down de Puerto Rico en adoptar el título Miss Universal Model Puerto Rico 2023 y estará en el certamen Miss & Mister Hispanoamérica que se desarrolla este fin de semana en el Hotel Caribe Princess Deluxe en Punta Cana. Fecha: Del 1 al 6 de agosto.