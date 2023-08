La exitosa novela que el príncipe Harry y Meghan Markle adaptarán para Netflix

El príncipe Harry y Meghan Markle trabajan en un nuevo proyecto profesional. Los duques de Sussex compraron los derechos de la novela "Meet Me at the Lake" para llevarla a la pantalla de la mano de Netflix, como parte del acuerdo millonario que firmaron con la plataforma de streaming en 2020 para producir distintos contenidos.

La editorial Penguin Random House dio a conocer la noticia. La pareja habría decidido hacer la adaptación del libro escrito por Carley Fortune a película por la similitud que tiene la historia con la suya.

"Meet Me at the Lake" se centra en Will y Fern, quienes hacen un pacto para encontrarse un año después de un encuentro casual en el que la conexión fue innegable. Fern apareció, Will no. Casi una década más tarde, Fern necesita un plan salvavidas y él aparece de nuevo.

El libro aborda traumas infantiles y la muerte en un accidente en vehículo de uno de los padres de los protagonistas, similitudes que guarda con la historia de amor de Meghan y Harry.

La autora del bestseller del New York Times expresó a través de un comunicado su emoción por trabajar con Netflix y Archewell, la organización sin fines de lucro de los duques de Sussex, para llevar su novela a la pantalla: "Escribir este libro fue un tremendo desafío personal, y verlo reconocido de esta manera es realmente increíble", refirió.

La novela comparte editorial con "Spare", el libro de memorias publicado por el príncipe Harry a principios de este 2023. Según el medio británico The Sun, Meghan y Harry habrían pagado cerca de 3,48 millones de euros por los derechos de autor de "Meet Me at the Lake".