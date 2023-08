Miss Colombia 2022 enseña sin miedo su flacidez: "Cada vez amo más lo que veo"

La Miss Universo Colombia 2022, María Fernanda Aristizábal, no tuvo ningún apuro en mostrar su cuerpo tal y como es y compartió un poderoso mensaje de aceptación.

"Desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo", escribió.

La modelo mostró su acné en la piel y las estrías para dejar clara cuál es la verdadera belleza de todas. "Hoy le dedico este post a mi cuerpo físico", comienza.

Dijo que desde que tiene memoria ha peleado con la imagen que ve de su cuerpo en el espejo. "Para mí nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa pero exigente en la que siempre soñé estar".

La reina de belleza confesó que la relación que ha tenido con la comida o con el ejercicio por mucho tiempo no fue sana y aún sigo trabajando en el balance de sus hábitos alimenticios, "en no culparme cada que vez como, o matarme haciendo ejercicio hasta el punto de no tener descansos".

"Qué ironía saber que a pesar de haberme hablado con desprecio frente al espejo, mi cuerpo nunca me ha dejado de sostener, he podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos", continuó en su largo mensaje María Fernanda Aristizábal.

"Hoy puedo decir que sigo en el proceso de cultivar mi amor propio, que cada vez amo más lo que veo, cada vez me siento más orgullosa de las buenas decisiones que tomo para sentirme mejor. Con amor escogí vivir una vida en la que a diario se reciben comentarios de todo tipo, para muchos, poco; para otros, mucho; para mí, lo suficiente. Hoy le digo a mi cuerpo que no tiene que parecerse a ningún otro, que me acepto y abrazo como soy, que su valor no lo define una percepción externa, ni las curvas o marcas que tenga".

Finalizó su mensaje: "Cuerpo, gracias por ser mi hogar, me importas y siempre te voy a cuidar".

A sus 26 años, la reina de belleza cuyo reinado acaba este mes de agosto, motiva a sentirse agradecidas con su figura y que cada quien es diferente.

El Miss Universo 2023 será celebrado en El Salvador el 18 de noviembre. Las candidatas colombianas cada año son de las favoritas.