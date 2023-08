Teatro Nacional en su 50 aniversario presenta Novena Sinfonía de Beethoven

El Teatro Nacional Eduardo Brito cierra con broche de oro la celebración de su 50 aniversario con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Antonio Molina, quien junto al coro del 50 Aniversario del Teatro Nacional, con más de 100 voces, y estrellas de la ópera nacional e internacional interpretaron la maravillosa Novena Sinfonía de Beethoven.

Para la materialización de esta obra monumental, de uno de los compositores clásicos más influyentes de toda la historia universal, Ludwig van Beethoven, estuvieron de la República Dominicana, la soprano Nathalie Peña Comas y la mezzosoprano Glenmer Pérez; de Finlandia el tenor Tuomas Katajala, y de Austria el barítono Günter Haumer.

Carlos Veitía, director general y artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito, informó que para conmemorar el 50 aniversario del Teatro Nacional era ideal que se presente este magno concierto con la Novena Sinfonía de Beethoven que constituye un himno de unidad del canto a la alegría en todo el mundo.

"Considero que el talento nacional continúa siendo el gran protagonista en estos 50 años de nuestro Teatro Nacional, no solamente con el Festival Nacional de Ballet, que también reunió talento nacional en su mayoría, así como creadores e intérpretes, sino que también con Juana la loca, con un elenco de primera completamente dominicano, y ahora con La Novena Sinfonía, dirigida por el maestro José Antonio Molina", afirmó Veitía.

Veitía, agradeció al Ministerio de Cultura, la Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional, a todo el personal del Teatro Nacional, la Dirección General de Bellas Artes y a los patrocinadores, quienes, junto al Teatro Nacional Eduardo Brito, han hecho posible todas las presentaciones y producciones para celebrar este quincuagésimo aniversario.

De su lado, el Maestro Molina expresó que celebrar el 50 aniversario del Teatro Nacional con la Novena Sinfonía de Beethoven es celebrar un nuevo aniversario de la existencia de la música misma.

De igual manera, afirmó que es literalmente imposible ser testigo de una interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven sin ser positivamente impactado para siempre por el milagro de esta obra que nos enriquece y nos transforma cada vez que tenemos el privilegio de escucharle.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/nathalie-pena-644d5f96.jpg Nathalie Peña-Comas y Glenmer Pérez (SUMINISTRADA)

Mientras que la presidenta de la Fundación Sinfonía, Margarita Miranda de Mitrov, sostuvo que representa un honor para la entidad formar parte del gran cierre de esta celebración con una producción tan magistral como es la Novena Sinfonía de Beethoven, considerada una de las piezas más trascendentales, significativas y populares de la música y el arte.

Este concierto cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República Dominicana, el Teatro Nacional Eduardo Brito, Fundación Amigos del Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura, Fundación Sinfonía y la Unión Europea en la República Dominicana.

Patrocinada por Sociedad Industrial Dominicana (SID), Banco Popular, BanReservas, Billini Hotel, Altice, Energas, Club Hemingway, Hotel Embajador, Unión Europea, Embajada de la República Federal de Alemania en Santo Domingo.

Perfiles del elenco de la Novena Sinfonía de Beethoven

Günter Haumer

El barítono austriaco es un reconocido cantante de ópera y recital, solicitado internacionalmente gracias a su versatilidad artística. Ha cantado bajo la batuta de Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Ivor Bolton, Jesús López-Cobos, Fabio Luisi, Andrés Orozco-Estrada, Philippe Herreweghe, Mirga Gražinyte-Tyla y Dan Ettinger. También es asiduo invitado de importantes salas y festivales como el Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Auditorio Nacional de Madrid, Dresdner Philharmonie, Bayreuther Festspiele, Semperoper Dresden, Cité de la musique Paris, Tel Aviv Opera, Osterfestspiele Salzburg, Theater an der Wien, Wiener Festwochen, the Jones Hall for the Performing Arts Texas, Utrecht Alte Musik Festival, Warschauer Philharmonie, el Teatro Mayor Bogotá, Styriarte Graz y la Fundación Juan March.

Debido a sus magníficas capacidades musicales y vocales, es particularmente requerido en el repertorio contemporáneo, cantando por ejemplo el papel principal en estrenos de varias obras como Immer noch Loge de Gordon Kampe en los Bayreuther Festspiele, Judas de Christoph Ehrenfellners, el papel de Amfortas en Mea culpa de Christoph Schlingensief, así como interpretando literatura de Friedrich Cerha, Luciano Berio, José-María Sánchez-Verdú y Jonathan Harvey.

Tuomas Katajala

El finlandés es uno de los tenores escandinavos más versátiles y buscados, ha logrado notable éxito no solo como cantante de ópera, sino también como cantante de conciertos. Estudió en la Academia Sibelius de Helsinki, así como en Roma y Ámsterdam, y tiene una larga y estrecha relación con la Ópera Nacional de Finlandia en Helsinki y el Festival de Ópera de Savonlinna, donde debutó en el escenario como Tamino en La Flauta Mágica.

El amplio repertorio de conciertos y oratorios de Katajala incluye las obras clave de J.S. Bach, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Bruckner, Mahler y Britten, que ha interpretado en renombradas salas de conciertos y festivales de EE. UU. (Avery Fisher Hall en Nueva York), Francia (Salle Pleyel en París), Alemania (Laeiszhalle de Hamburgo), Portugal (Gulbenkian), Escandinavia, España, Reino Unido (Festival de Glyndebourne) y Japón. Tuomas Katajala ha trabajado con directores como Vladimir Ashkenazy, Kent Nagano, Klaus Mäkelä, Pablo Heras-Casado, Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck, Susanna Mälkki, Eivind Gullberg Jensen, Hannu Lintu y Santtu-Matias Rouvali.

Nathalie Peña-Comas

Embajadora Cultural de la República Dominicana, nominada a los Latin Grammy y ganadora de múltiples Premio Soberano a la Cantante Lírica del Año y Artista Clásica Destacada en el Extranjero.

Ha ofrecido conciertos en Austria, Belarús, Ciudad del Vaticano, Colombia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Polonia, Portugal, República Dominicana y Rumanía, destacando los prestigiosos escenarios austríacos Sala Dorada del Teatro Musikverein, Sala Mozart del teatro Konzerthaus, MuThteatro de los Niños Cantores de Viena y el Palacio Imperial Hofburg. Ha participado en festivales internacionales de música como Festival Emilia Romagna (Itália), Vienna Festival, Horizonte Landeck-Tirol, Brücken-Festival y Sommerfestival Kittsee (Austria), Festival internacional IMAGO (Eslovenia), Academia Sighisoara (Rumanía), X Festival de Santo Domingo de Fundación Sinfonía, entre otros.

Glenmer Pérez

La mezzo- soprano ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. Ha actuado en conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil en la zarzuela, como solista en la zarzuela Cecilia Valdez y en la noche lírica dedicada a Sánchez Cestero gracias a la sociedad proarte bajo la batuta del Maestro Carlos Andrés Mejía Zuloaga. Representó la República Dominicana en la Ciudad de Trujillo Perú, quedando en las 25 mejores voces a nivel mundial