El talento dominicano hará un viaje a los 70 con el aclamado musical "Grease"

Las obras de teatro musical continúan este 2023 y en septiembre verá la luz "Grease", uno de los musicales más populares de la cultura pop a nivel mundial y que se consolidó en el cine en la piel de John Travolta y Olivia Newton-John.

La producción del maestro Amaury Sánchez y Javier Grullón sube a escena desde el 21 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Javier será el protagonista Danny Zuko y la joven actriz Gabriela Gómez, luego de su excelente protagónico en el musical "La Cenicienta", tendrá el papel principal de Sandy Dumbrowski.

Con ellos se suman a los roles estelares la cantante y actriz Techy Fatule en el papel de Rizzo, la líder del club de las populares Pink Ladies. Los veteranos del teatro María Castillo y Kenny Grullón serán Miss Lynch y Johnny Casino.

El novel Juan Manuel García (Juanma), tras debutar como el apuesto Príncipe en el musical "La Cenicienta", ahora tendrá el papel de Eugene, un ingenuo personaje que pertenece al club de los 'nerd'.

El humorista Juan Carlos Pichardo regresa al teatro con el rol de Vince Fontaine, Karla Fatule será Frenchy, la miembro oficial de las Pink Ladies y el destacado actor y bailarín JJ Sánchez es Kenicke, el mejor amigo de Danny (Javier Grullón).

Mientras que Juan Luis Espinal asume el rol de Doody, Francesca Yarull interpretará a Jan; Sofia Reyes en la piel de Marty, Luis Armando actúa como Sonny y María del Mar Fernández en el papel de Patty.

La producción artística del fenómeno de la cultura pop que se convirtió en una de las películas musicales más taquilleras de la historia en los años 70, reunirá a más de 50 artistas en el escenario.

En un encuentro con la prensa conducido por la comunicadora Tania Báez se ofrecieron otros detalles del montaje que estará bajo la dirección de la experimentada Indiana Brito durante cuatro funciones los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre en la sala Carlos Piantini.

El elenco dio una probadita de lo que se vivirá en escena al entonar al ritmo de rock and roll la versión en español el tema "We go together"(Vamos juntos).

Un sueño hecho realidad

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/tania-baez-presenta-detalles-grease-vaselina----felix-leon27-a07bc640.jpg La comunicadora Tabia Báez. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon9-1924a66c.jpg Parte del elenco de la obra. https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon4-b820dbce.jpg El director Amaury Sánchez. https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon25-362bf44d.jpg El elenco principal del musical "Grease". https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon7-84695311.jpg Amaury Sánchez y Javier Grullón. https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon10-aa84e026.jpg Juanma García, Javier Grullón y Amaury Sánchez. https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon15-2221d7b9.jpg La veterana actriz María Castillo. https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/16/150823-grease-vaselina----felix-leon13-42813648.jpg El veterano actor Kenny Grullón.

El actor Javier Grullón expresó que es un sueño hecho realidad verse en el papel de Danny Zuko que inmortalizó John Travolta y al mismo tiempo involucrarse en la producción con Amaury Sánchez, luego del aplaudido trabajo de ambos en "In the Heights".

Grullón relató que fue su madre, María Lina Ramos, la de la idea, quien le recordó su deseo cuando él tenía solo 9 años de hacer el papel luego de ver la película. De igual forma elogió a su padre, Kenny Grullón, con quien actuará nuevamente.

Evolución del teatro musical

El maestro Amaury Sánchez se mostró complacido de la impronta que ha dejado en el teatro musical de República Dominicana desde hace 20 años y los jóvenes talentos que se están destacando.

Entre el año pasado y este se han montado en escena exitosos trabajos como "La Cenicienta", "Hoy no me puedo levantar", "Heathers" o la reciente "Juana la Loca" que, aunque fue un espectáculo teatral tuvo una interpretación coral elevada.

"Cuando hicimos La novicia rebelde en el año 2000 usamos los micrófonos inalámbricos, que no existían en los montajes. Yo tuve que traer de Puerto Rico a la empresa Wich Sound en el Ferry porque no había, las diademas eran para la televisión, y a partir de ahí creo que el teatro musical ha tenido un antes y un después porque todos hemos tenido que esforzarnos más para hacer todas las cosas en vivo en el escenario. Incluso, en aquel momento a muchos cantantes se les enseñaba a actuar en el camino", valoró el denominado "Rey de los musicales".

Reconoció el relevo no solo en la actuación, sino en la producción de musicales en el país. En el caso de "Grease", un calificado equipo técnico y de ensamble forma parte del proyecto.

"Nos llena de emoción traer al país uno de los musicales más icónicos y queridos de todas las generaciones. Grease llenará de alegría y nostalgia a todo el público que asista al Teatro Nacional", dijo Javier Grullón.

La dirección musical es de Amaury Sánchez, la dirección técnica y escenográfica de Yeimy Díaz, la dirección coreográfica de Pablo Pérez y la dirección vocal de Paola González.

Sobre el musical

El musical debutó en 1971 en el desaparecido Kingston Mines Theatre de Chicago y un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos. En su momento, llegó a encabezar la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway, aunque en la actualidad ocupa la decimosexta posición.

Desde su estreno en Estados Unidos, Grease ha sido puesto en escena en múltiples ocasiones a lo largo de todo el mundo, incluyendo varios montajes en el West End londinense y dos reposiciones en Broadway. Además, también se ha convertido en una opción habitual para grupos de teatro no profesionales y compañías escolares.

En 1978 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John y Stockard Channing en los papeles protagonistas.

Los productores indicaron que las boletas van a buen ritmo ya que se han vendido alrededor de 1,500 taquillas.

Las boletas están a la venta en Uepatickets, CCN servicios de Supermercados Nacional y Jumbo, y el Club de Lectores del Listín Diario.