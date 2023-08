Fallece el actor de Broadway Chris Peluso a los 40 años

Este viernes se confirmó el fallecimiento del actor Chris Peluso, a los 40 años.

Según "People en español", el actor triunfó en musicales taquilleros de Broadway como Mamma Mia! y Wicked, así como en importantes producciones en Londres. La revista especializada Playbill confirmó el fallecimiento, citando a la familia del artista.

"El teatro musical de Michigan tiene el corazón roto al anunciar el fallecimiento de nuestro querido miembro/familia y alumno, el adorado, carismático y divinamente talentoso Chris Peluso", exclamó Linda Goodrich, directora interina del departamento de teatro y artes escénicas de la Universidad de Michigan, su alma mater.

En 2022, la carrera del brillante actor entró en pausa debido a una "paranoia debilitante" causada por un trastorno esquizoafectivo. Un post en GoFundMe solicitó ayuda para el tratamiento médico del actor y confirmó que no había podido actuar en años recientes debido a esta condición.

En noviembre, Peluso informó a través de la campaña benéfica que se encontraba "estable y bien" después de completar su tratamiento. Afirmó: "Ya puedo mantener un empleo nuevamente y he comenzado a grabar audiciones. El proceso de terapia y trabajo con los médicos será de por vida, pero estoy mucho mejor que antes del tratamiento".

El actor hizo su debut en Broadway con la puesta en escena de Assassins y participó en obras como Lestat, The Glorious Ones y Beautiful: The Carole King Musical.

También tuvo éxito en producciones del East End londinense, como Show Boat, Miss Saigon, West Side Story y Les Misérables.

Peluso formó una familia con su esposa, Jessica Gomes, con quien tuvo una hija llamada Aria Li y un hijo llamado Caio Lian.