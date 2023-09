Daniel Sancho: el psicópata que aparentaba tener la vida perfecta

Tras saltar la noticia del asesinato en Tailandia del cirujano Edwin Arrieta y la confesión de Daniel Sancho como autor hubo tiempo de sobra para analizar al detalle cada foto que el hijo de Rodolfo Sancho compartió son sus seguidores. El joven, que viajó a Tailandia según la policía de aquel país con la intención de asesinar a Arrieta (con quien mantenía una relación, según su propia confesión) y para el que pedirá pena de muerte por asesinato premeditado, presumía de su afición a la nieve y a los deportes naúticos.

La imagen de Sancho en redes sociales y también a través del canal de Youtube desde el que ofrecía consejos de cocina tenía más en común con un influencer que con un empesario del sector de la restauración. Instantáneas en lo que parecen resorts de lujo, piscinas, spas y también cubiertas de barcos en Ibiza y las Islas Baleares. A ello se le suma el ático de lujo desde el que, según han publicado algunos medios, emitía sus videos. Se trata de un ático situado en uno de los mejores barrios de Madrid y por el que estaría pagando más de 1.200 euros al mes de alquiler.

La prensa española califica a Daniel Sancho, youtuber y chef español, de mentiroso compulsivo.

Según el medio Lecturas, no se sabe si su padre, el popular actor Rodolfo Sancho, era conocedor de la verdadera realidad de su hijo o si también habría sido víctima de los engaños de Daniel Sancho.

Pocos días antes de la detención de Daniel en Tailandia por presuntamente haber cometido el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho hablaba con orgullo de su hijo Daniel. "Ya vuela solo, tiene un catering, La Boheme, y una hamburguesería, el Boogie", decía muy satisfecho el actor, en plena promoción de su última película 'Delfines de plata', lejos de presagiar la pesadilla que, en apenas dos semanas, se le vendría encima.

Entre las muchas contradicciones en las que Daniel Sancho ha caído en los últimos días, y en las mentiras que inicialmente nos hizo creer a todos, se encuentra el hecho de afirmar que la policía le había invitado a cenar al restaurante más caro de Koh Phangan tras hacer la reconstrucción del crimen, algo que resultó ser falso. Además, en su primera declaración, dijo que le había dado dos puñetazos a Edwin Arrieta, cuando las pruebas recabadas por la policía indican que presuntamente le asestó varias cuchilladas en el pecho.

No serían estas las primeras mentiras que Daniel habría hecho creer a todos. El lujoso tren de vida que llevaba Daniel, con viajes, fiestas y barcos, supuestamente estaba sufragado por su trabajo como chef y sus negocios. Sin embargo, se ha descubierto que Daniel Sancho no es socio ni del catering La Boheme ni de la hamburguesería Boogie, según el Registro Mercantil. Aunque parece que trabajaba en ambos lugares, lo hacía como empleado y es posible que su sueldo no le permitiera llevar la vida que mostraba en su cuenta de Instagram.

Daniel vivía con su abuela Noela. Un amigo reveló que la terraza en la que se le veía en sus videos de YouTube, preparando barbacoas, no era su casa, sino la de otro amigo de la pandilla. En realidad, cuando dejó de vivir con su padre y su mujer, Xenia Tostado, se fue a vivir con su abuela, Noela Aguirre, en pleno centro de Madrid. Es muy posible que coincidiera con la mudanza de Rodolfo y Xenia a Fuerteventura, cuando compraron la casa en la que viven en 2015.

Mientras todos creían que Daniel era un triunfador en su profesión de chef y un exitoso empresario, la investigación policial reveló que Daniel tenía a su disposición una tarjeta a su nombre asociada a una cuenta bancaria de Edwin Arrieta con un saldo de 25,000 euros al mes. Sin duda, ese "sueldo" le permitiría a Daniel llevar la vida lujosa que presumía en sus redes sociales.

En su declaración a la policía, Daniel afirmó que Edwin iba a invertir en "su" negocio, pero la verdad es que él no tiene ningún negocio ni es socio de las empresas mencionadas por su padre. Quizás se tratase de un proyecto que Daniel tenía en mente, pero que no era una realidad en ese momento.

La estrategia del abogado de Daniel Sancho para lograr su regreso a España:

Este miércoles se ha producido la esperada primera visita de Rodolfo Sancho a su hijo Daniel en la prisión de Koh Samui, en Tailandia, donde permanece recluido desde hace varias semanas acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El encuentro del actor con el cocinero, que ha tenido una duración de tres horas, ha estado marcado por las posteriores declaraciones de Rodolfo a los medios. Unas palabras que han suscitado gran polémica a pesar de ofrecer sus disculpas a la familia de Arrieta. "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto", ha llegado a asegurar sobre las acusaciones a su propio hijo.

En su visita a Tailandia, Rodolfo Sancho no ha estado solo. Junto a él se encuentra también en Koh Samui la defensa de Daniel Sancho, personificada en el mediático abogado Marcos García Montes, que ha detallado a las puertas de la prisión cuál será su línea de actuación de ahora en adelante. El programa Así es la vida, de Telecinco, se ha hecho eco de sus palabras.

"Tenemos el equipo de abogados ya formado; hoy era nuestra primera entrevista con Daniel, telefónicamente sabía que veníamos, la embajada se ha portado muy bien y lo importante es conseguir las fotocopias del procedimiento para la estrategia que ya tenemos formada en base a las filtraciones de la policía", contaba García Montes a los medios.

El abogado confirma que Daniel "ha ratificado" su contratación como defensa, realizada por Rodolfo en su nombre, y asegura que permanecerán en Tailandia "hasta el sábado". Marcos García Montes ha dicho también que aún no conocen "nada" sobre el informe policial que estaría ahora en manos de las autoridades tailandesas.

Finalmente, García Montes explicaba que su objetivo era conseguir una condena para Daniel Sancho que le permitiese regresar a España en pocos años para continuar cumpliéndola. "El objetivo nuestro, no estrategia, es una condena de prisión que sea susceptible de, en 4 años, estar en España", concluía.