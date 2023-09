Yolanda Martínez recuerda a su hija Adela Molina con su pasión por el canto

La comunicadora Yolanda Martínez compartió este viernes un emotivo video para recordar a su hija Adela Molina desde la alegría y no con tristeza, como expresó en sus redes sociales.

En el corte se ve a Adela cantando a capella, algo que aparentemente disfrutaba mucho, así como cantar en karaokes.

"Aquí un poco de Adela, a capella, con el atardecer anaranjado que tantas veces fotografió y que le encantaba", escribió la madre en la publicación en Instagram acompañada de dos jóvenes y con un emoticón de un girasol.

Adela cantaba sonriente en el video "Caraluna" del grupo colombiano Bacilos.

Su hija fue encontrada sin vida el pasado 31 de agosto a los 23 años. Martínez dijo que se dispondrá a recordarla de forma positiva, celebrar y honrar su vida, en vez de ser rehén de la tristeza.

De su lado, Mike Alfonseca, esposo de Yolanda Martínez, colgó otro video de la joven de 23 años cantando a dúo en un karaoke familiar.

De acuerdo con versiones preliminares, la joven de 23 años falleció mientras dormía, sin que se conozcan las causas.

Tanto el velorio como la sepultura de Adela se llevaron a cabo en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida Jacobo Majluta. Amigos, familiares y allegados se congregaron en ese lugar para darle el último adiós a la joven en medio de un ambiente desgarrador, de tristeza y desconsuelo.

"Nuestra Adela amaba los girasoles, los colores, el arte, la naturaleza. Era sensible y respetuosa, vehemente y solidaria. Hija, hermana, familiar y amiga excepcional, le faltó tiempo pero no amor. Ella sabía amar y se sabía amada por nosotros incondicionalmente. Hoy me niego a ser rehén de la tristeza, y por ella y su recuerdo, queremos celebrarla y honrar su vida". Este es parte del emotivo mensaje de su madre Yolanda Martínez.

El jueves 7 de septiembre sus familiares hicieron una celebración en honor a su vida.