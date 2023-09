Josefina Miniño: "Yo no tengo planes de retirarme"

La maestra de la danza y gestora cultural, doña Josefina Miniño, fue seleccionada para recibir el galardón de los Premios Fundación Corripio 2023 en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la danza en la República Dominicana, así como a otras figuras e instituciones de renombre.

Este galardón, que no se había celebrado desde 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, tendrá lugar en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el 17 de octubre a las 7:00 pm.

Miniño, considerada una de las pioneras en trabajar en la televisión nacional, compartió con Diario Libre su profundo agradecimiento a la Fundación Corripio y a los miembros del jurado por reconocer su trayectoria de 71 años en el mundo del arte.

"Cuando el señor José Luis Corripio Estrada (presidente de la Fundación Premios Corripio) me llamó para comunicarme la decisión, me llenó de vida, porque es bueno trabajar y ser reconocido en vida. Esto es un gran orgullo porque es una muestra del cariño de mi pueblo", expresó la folclorista.

Agradecida

Josefina Miniño, quien junto al fallecido maestro Papá Molina marcaron una época trascendental en el desarrollo del arte, confesó que no esperaba recibir este reconocimiento. "Todo lo que me queda de vida es para agradecerle a mi país. Gracias a los Premios Corripio por recordarse de mí".

La exdirectora del Ballet Folklórico Nacional y presidenta de la Fundación Josefina Miniño Sembrando Folklore destacó que su labor continúa a través de la entidad que dirige, y no tiene planes de retirarse de los escenarios.

"Sigo adelante con nuevos sueños, nuevos bríos y con una atención especial en la juventud. Comencé mi carrera a los nueve años en 1952 y me convertí en una de las pioneras en la inauguración de la televisión (Radio Televisión Dominicana). Yo no tengo planes de retirarme. Todo se lo debo a Dios, que me ha dado tanto", afirmó la profesora Miniño, quien fue declarada Gloria Nacional.

Reflexionando sobre su vida, dedicada a la promoción del folclore tanto en el país como en el extranjero, Miniño dijo: "He sido una persona muy sana, lo único que he hecho es trabajar. Contribuir a mi país me da vida porque me siento muy respetada en él. La dinastía que formamos junto a mi difunto esposo, Papá Molina, y mi hijo José Antonio Molina (director de la Orquesta Sinfónica Nacional) continúa en manos de nuestra familia y del maestro José Antonio Molina".

Galardonados

Otros galardonados que se suman a la lista de figuras e instituciones reconocidas son Bolívar Troncoso Morales, el doctor Manuel Emilio Colomé Hidalgo y Guarionex Rosa. Además, se entregarán los Premios Familia Corripio Alonso a la Fundación Rincón de Luz y a varias entidades que realizan un loable trabajo social.

De acuerdo con sus datos biográficos, Miniño fue la primera bailarina y directora de la Escuela de Danza Popular de La Voz Dominicana. Y la primera mujer dominicana en presentar un espectáculo folclórico en el Madison Square Garden.

"Sembrando Folklore para Santiago"

Por último, la Fundación Josefina Miniño presentará el espectáculo didáctico "Sembrando Foklore para Santiago", en el Gran Teatro del Cibao, el martes 26 de este mes. Este espectáculo, abierto al público, estará protagonizado por el Ballet Folklórico que dirige y se llevará a cabo a partir de las 2:00 pm.

Miniño explicó: "Estamos trabajando con nuestra fundación desde el Colegio La Hora de Dios. Amo mucho Santiago y por esa razón hemos escogido esta ciudad. Además de la música, ofrecemos una charla en la que abordamos temas de nuestro folclore. Contamos con la participación de niños y adolescentes que se han preparado para brindar una propuesta sustentada en el folclore. Esta actividad es gratuita e incluirá mangulina, atabales, congos, merengue, carabiné y música de los maestros Papá Molina, Juan Luis Guerra, o Luis Alberti, entre otros".

El espectáculo ha sido presentado en Santo Domingo, La Romana y pretende llevarlo a otras regiones del país.