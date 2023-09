La contundente respuesta del actor Johnnié Mercedes a Sarodj Bertin tras su defensa a canal de riego en el río Masacre

El actor dominicano de cine y teatro Johnnié Mercedes respondió de manera contundente a la opinión de la modelo haitiana Sarodj Bertin, quien minimizó el conflicto bilateral por la construcción de un canal de riego en el lado haitiano. A través de sus historias de Instagram, Bertin afirmó que su país solo quiere la obra "para poder utilizar esa agua para la agricultura", al igual que la República Dominicana.

Bertin preguntó: "¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la RD, ¿por qué no estarían de acuerdo en que Haití también realice un canal de riego en su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura?".

Agregó: "Esa agua que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura, al igual que la utilizan en la República Dominicana. Eso no puede ni va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizar un poquito de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?".

La opinión de Bertin ha generado numerosos comentarios en las redes sociales, tras ser publicada por Diario Libre.

Johnnié Mercedes expresó su punto de vista sobre la situación, señalando que debido a la permisividad, la situación se ha salido de control. Escribió: "Un poquito... como los 9 mil kilómetros de tierra que les dio Trujillo, un poquito, como los más de 3 millones de haitianos que viven en el país, un poquito... como más del 30 % de los partos que se hacen en la maternidad de aquí a mujeres haitianas, un poquito, como más del 13 % del presupuesto que va en los haitianos, un poquito... sí, ella tiene razón, es solo un poquito".

"Estoy en desacuerdo con ella absolutamente al minimizar la acción (devastadora y desafiante). Pero no nos vayamos a lo personal, ella es haitiana y veo lógico que acertadamente o no, vaya en defensa de su gente. Yo por mi lado de igual forma, considero que esta no es una acción del gobierno haitiano, sino de vándalos y empresarios que patrocinan la rebelión como respuesta a problemas que ellos mismos se han causado. Le perdono a la artista su ´patriotismo´" Lenny Salcedo Cantante “