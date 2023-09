Javier Grullón se adentra en el mundo de la producción con el musical Grease

Javier Grullón debutó en el mundo del arte a una edad temprana, y durante quince años ha mantenido una carrera sólida en la actuación y el canto.

A pesar de su pasión por la actuación, en tiempos recientes ha tenido la oportunidad de explorar el rol de productor, gracias a las oportunidades que ha compartido con el maestro Amaury Sánchez. Juntos están produciendo el icónico musical "Grease", que debutó en 1971 en el ya desaparecido Kingston Mines Theatre de Chicago y un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos. Este éxito inspiró la película homónima protagonizada, entre otros, por John Travolta y Olivia Newton-John.

El estreno de esta producción tendrá lugar en el Teatro Nacional el 21 de este mes a las 8:30 pm.

Grullón compartió su entusiasmo por este proyecto, diciendo: "Producir este espectáculo junto al maestro Amaury Sánchez es un gran desafío para mí, ya que requiere de mucha dedicación y energía. Me fascina el proceso creativo de montar una producción como esta, en la que, además de mi papel como productor, asumo el papel principal junto a un elenco excepcional que incluye a Techy Fatule, Gabriela Gómez, María Castillo, Karla Fatule, Kenny Grullón, Juan Carlos Pichardo, JJ Sánchez, Juan Luis Espinal, Francesca Yarull, Sofía Reyes y María del Mar Fernández".

De vuelta a la infancia "Compartir escenario con mi padre (Kenny Grullón) me hace sentir como si volviera a mi infancia. Él representa mi sueño de convertirme en artista. Desde pequeño estuve en los camerinos, pero eso no garantizaba que sería un artista, ya que, en primer lugar, uno debe tener talento y contar con la aprobación del público. Desde temprana edad, siempre me estimuló y apoyó. Estar con él me llena de alegría", afirmó Grullón.

Trabajar junto al experimentado productor de musicales, Amaury Sánchez, no le genera presión a Grullón, ya que ha estado bajo su dirección durante muchos años, lo que ha resultado en una enriquecedora experiencia profesional. "Cuando uno produce con alguien, se establece una dinámica en la que cada uno asume sus responsabilidades en pro del bien común. Recuerdo que lo hicimos con el musical ´In The Heights´, y realmente nos sentimos muy satisfechos. El maestro confía mucho en mí y existe un gran respeto profesional, lo que se traduce en excelentes resultados."

Los derechos para producir el musical "Grease" se adquirieron el año pasado, pero no fue hasta hace unos meses que tomaron la decisión de comenzar a prepararlo. Sánchez y Grullón buscaron el apoyo de empresas para obtener el patrocinio, ya que consideran que se trata de un montaje que cumplirá con las expectativas del público.

Además de la fecha mencionada, la producción artística estará en escena los días 22, 23 y 24 de este mes en la sala Carlos Piantini, y contará con una banda dirigida por el maestro Sánchez. Participan más de 50 personas y cuenta con la dirección de la galardonada Indiana Brito.

Producir y actuar

Desempeñar dos roles en un espectáculo es complicado, especialmente cuando uno asume un papel protagónico, como es el caso de Javier Grullón. Al respecto, Grullón compartió: "Es muy complejo. Por lo general no elijo los proyectos en los que participo, ya que surgen como oportunidades, pero en este caso yo quería interpretar el personaje de Danny. No puedo negar que una parte de mí estaba totalmente comprometida, pero producir y actuar son dos roles que no suelen ir de la mano. Sin embargo, como mencioné, tengo un socio y nos apoyamos mutuamente, lo que facilita el trabajo."

Dedicaron largas horas a los ensayos para lograr la perfección en la interpretación de los personajes. Durante este tiempo, tanto los protagonistas como el equipo que les acompaña no enfrentaron grandes dificultades. Su objetivo principal es que cuando "Grease" se presente en el escenario, el público disfrute de una producción de alta calidad. "Este es un musical ampliamente conocido. Desde el inicio de los ensayos hemos mantenido su esencia, pero, al mismo tiempo, presentaremos una versión completamente moderna en la que utilizaremos recursos visuales para recrear la época de los años 60", enfatizó Grullón.

Esta propuesta reúne a talentos experimentados y jóvenes en ascenso. Además, Grullón comparte el escenario nuevamente con su padre, el veterano actor Kenny Grullón, la destacada actriz y directora María Castillo y el conocido actor e intérprete Máximo Martínez. "La nueva generación de talento es una realidad. Al igual que yo comencé hace 15 años bajo la tutela de Nuryn Sanlley y Amaury Sánchez, hoy en día tenemos una gran cantidad de jóvenes que destacan por sus habilidades musicales. Los dieciséis personajes están conformados por jóvenes y veteranos de la actuación, incluyendo a Gabriela Gómez (Sandy), quien interpreta el papel principal, así como a Franchesca Yarul, Juan Manuel García, Roger Manzano, Sofía Reyes y María del Mar Fernández".