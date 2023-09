El juicio de Luz García se retomará en octubre

El pasado 23 de agosto a las 9:00 de la mañana, la comunicadora Luz García recibió una notificación para asistir al juicio en el condado de Collier, Florida, donde se le acusa de "manejar bajo los efectos del alcohol".

En ese momento, la anfitriona de Noche de Luz, explicó que no estaba obligada a asistir a la audiencia, ya que podía ser representada por sus abogados. Además, se declaró "no culpable" siguiendo la recomendación de su abogada.

"Este es un proceso estándar para estos casos, es decir, que debo seguir el protocolo judicial establecido junto con mis abogados. Por lo tanto, no estoy obligada a asistir a la audiencia, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación. De la misma manera, declararme no culpable es también lo habitual y una recomendación de mi abogada", dijo en ese momento a través de un documento de prensa enviado a los medios.

Diario Libre confirmó que la comunicadora recibió un aviso de comparecencia, pero no acudió. También intentó contactarla para ver los avances del proceso pero no tuvo éxito, sin embargo una fuente vinculada a la presentadora informó de manera extraoficial que no estaba obligada a asistir a la corte.

Como resultado, se le ordenó a la demandada que comparezca ante la corte el próximo 4 de octubre a las 9 de la mañana. En caso de no asistir "resultará en la pérdida de la fianza y puede resultar en la emisión de una orden de arresto".

"Se requiere que el demandado asista a estos eventos judiciales a menos que el tribunal apruebe específicamente su ausencia", se menciona en el documento subido por la corte.

Según declaraciones de la agencia de relaciones pública de Luz García, el caso ha sido declarado como "manejo errático, un caso menor por el que podrá ser representada por su abogada en la fecha indicada.

De acuerdo con el documento, en caso de ser hallada culpable, entre las posibles sentencias "tras la condena del Estatuto de Florida 316.193, el tribunal suspenderá o revocará su licencia de conducir. Debe hacer arreglos para el transporte en cualquier procedimiento en el que el tribunal pueda tomar tal acción".

La también presentadora de la primera y segunda temporada de The Voice Dominicana, reiteró que fue detenida por conducir de forma acelerada después de recibir una llamada informándole que su hijo, Miguel Ángel, había sufrido un accidente y había sido trasladado a un hospital local.

"Desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, he asumido con entereza y total transparencia todo lo sucedido. Compartí un video donde expliqué los detalles del lugar y lo que provocó mi reacción alarmada debido a la llamada que recibí sobre el accidente de Miguel Ángel y su traslado a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente", reiteró en ese momento.