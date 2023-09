Karen Yapoort y su regreso a la pantalla chica: "Mi deseo es cautivar al televidente nuevamente"

La comunicadora Karen Yapoort está lista para volver a la televisión. Es con "Casados en caos" desde el domingo 1 de octubre que 'la Yapoort' regresa con una propuesta suya, en compañía del experimentado animador Daniel Sarcos y la producción de Alberto Zayas.

Estar en televisión es algo que le llena y disfruta pese a que pausó la exposición en la pantalla chica tras casarse con el expelotero Edwin Encarnación y ser madre de dos niños, Ever y Elif.

"Ya el programa lo tenemos listo para tirarlo al aire, gracias a Dios por Color Visión, canal 9. Será una temporada y esperamos que sean más", comenta la también modelo en entrevista con Diario Libre.

Confiesa que estar de nuevo en grabaciones y viajar constantemente a la capital no es fácil porque su prioridad es ser madre.

"El trabajo más difícil que puede haber para una mujer es el trabajo del hogar, aunque muchos no lo consideren así, te consume todo el tiempo. Sin embargo, gracias a Dios, he podido contar con ciertas ayudas para emprender mis propias metas personales como el programa de televisión', sostiene.

Por eso, afirma: "Volver a hacer televisión para mí es llenarme de vida. Si una persona no tiene algún impedimento físico o de salud no veo el porqué deba parar las metas personales, ya que eso hace darle sentido a la vida".

Apoyo familiar

La comunicadora no ha estado desconectada de los medios pues siempre genera reacciones en sus redes sociales, además de formar parte de campañas publicitarias y de marcar su vuelta al cine en "Colao" que se estrena al final del año.

Karen Yapoort dijo que ha recibido el apoyo de su esposo, el que cataloga como el "más difícil'" debido a que él no veía motivo para ella retomar, aunque, precisa, ellos llegaron a un acuerdo que en el momento en que él dejara de jugar ella comenzaría sus proyectos.

"Edwin me dijo -lo importante es apoyarte- y me siento feliz por eso y los que están a mi alrededor".

Lo económico no es primordial

Los comentarios no han faltado bajo el argumento de que "ella no lo necesita".

A ellos la presentadora les responde lo siguiente: "Cuando dicen -no lo necesita- yo entiendo que la gente se refiere a lo económico y en ese punto se la doy. Mi esposo y yo contamos con ciertas facilidades que honestamente yo pudiera quedarme sentada en mi casa, pero la gente lo que se olvida es que esto no es un tema por dinero, es un tema de pasión, de hacer algo que te gusta, es un tema personal".

Continúa: "Para decírtelo más claro a mí me dicen mira, tienes que hacer este programa pero no hay beneficio económico y yo considero que lo haría igual, porque lo que me llena no es lo económico sino hacer lo que me apasiona que es tener un espacio en la televisión".

Yapoort entiende que vendrá más madura y sentimental pero sin perder su esencia estridente.

Al experimentado actor y presentador venezolano Daniel Sarcos lo ve como una referencia en la televisión y lo describe como un profesional en todo el sentido de la palabra.

"Daniel me ayudó y ha sido coach en el programa. Me decía dónde tenía que afinar, dónde no. Y yo, obviamente, ni tonta ni perezosa he acatado todas esas recomendaciones".

Lo que significa el programa

La exreina de belleza precisa que este es un proyecto dedicado no solo a la familia sino para cautivar a esa teleaudiencia de que se ha perdido a través de los años.

"La gente ha perdido el deseo de estar frente a un televisor a sabiendas de que en años atrás contábamos con espacios de TV que la gente se mataba por llegar a su casa, de Freddy Beras Goico, de Jochy Santos, Milagros Germán, de Jatnna. Hoy se ha perdido eso. Este es un programa de corte social y familiar y lo hice con la intención de cautivar nuevamente al televidente".

Entiende que los medios digitales se han apoderado, pero también puede que no haya un contenido que amerite ser buscado.

"Mi deseo es cautivar al televidente nuevamente. Pero también detalla que será un programa entretenido".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/img-20230921-wa0000.jpg Karen Yapoort junto a Daniel Sarcos. (SUMINISTRADA)

Caos reales

"Casados en Caos" busca dar procedimiento a los conflictos básicos de las parejas de la mano de expertos en la materia, en el cual los protagonistas de cada historia podrán encontrar acompañamiento en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y poder determinar las medidas más pertinentes.

Estos matrimonios se encuentran en situaciones que pueden desencadenar un divorcio, sus problemas serán escuchados y podrán recibir la opinión de los expertos como la sexóloga y terapeuta de familia Ana Simó, Dr. Mario Minaya, Yennifer Pimentel, psicólogos, el experto en contabilidad César Alberto Perelló, la coaching Kirssy Lorenzo y el abogado Alberto Fiallo.

En el cine

Yapoort, quien se estrenó en los cines de la mano de Roberto Ángel Salcedo, estará en la cinta protagonizada por Nashla Bogaert y Manny Pérez y agradeció a Caribbean Cinemas y a Zumaya por la oportunidad.

"Ahora me dieron un papel más importante que es antagónico, en el rol de Micaela, donde se me permite desarrollarme más con el papel de actriz. Hasta yo estoy sorprendida porque me han aplaudido de que lo hice muy bien y lo agradezco", subraya.

Comenta que es un papel bastante interesante, de una mujer media pedante, a la vez es un poquito alborotadora, estridente y es la contraparte totalmente de lo que es Nashla en la película. Ella en la película es súper humilde, súper cute y yo soy todo lo contrario a Nashla".

Mito o realidad

¿Karen Yapoort es tal cual como se muestra en las redes? Fue la pregunta obligada ya que en ella no hay punto medio y hay una frase que dice que "Solo Yapoort supera a la Yapoort".

De que si exagera, de si es feliz o no, si sobreactúa, de esto y más ha sido cuestionada y esta fue su respuesta.

"Mi personalidad es lo que muestro en las redes. De hecho, mi esposo me dice '¿Y dónde es que tú te apagas? Yo no me apago desde que el día amanece. El que ha tenido la oportunidad de conocerme personalmente lo ha podido confirmar. Yo sé que es difícil de creer porque lo que se ve en las redes la mayoría de las veces no es lo que es pero lo mío es una realidad'.

Agrega: "Es mi forma y no tengo porque perder mi esencia en ningún momento de mi vida ni en ningún aspecto. Es maravilloso poder ser tú misma".

"Cuenteee todo', "Mi amorrr", "Qué tenemos" son otras de sus expresiones que se han quedado tras su paso en el programa "Los dueños del circo" en los inicios en "Los dueños del circo".

Si alguien la considera pedante les dice: "Yo entiendo que la gente te mide de acuerdo a como ellos son. Hay personas que dicen qué pedante es ella, no la soporto, pero hay otros que resaltan 'Qué luz irradia ella. El comentario habla de quién lo dice no a quien se lo dicen. Yo sigo siendo la misma persona", concluye.