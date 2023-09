Marta González: "Altagracia es una inmigrante como yo, le tengo mucha admiración y simpatía"

"La Fuerza de Creer" ha estrenado su cuarta temporada en Univision y en esta ocasión la serie, la cual es proyecto educativo que fomenta la ciencia en las escuelas y los valores familiares, ha incluido talento dominicano en su elenco principal: Marta González y Wendy Regalado. En el caso de González, la actriz se ha integrado en la nueva temporada del show para interpretar el personaje de Altagracia, una técnica de laboratorio dominicana. Ahora Marta nos habla sobre su experiencia interpretando a un personaje con raíces similares y su participación en esta valiosa serie.

¿Cómo surgió tu participación en la serie "La Fuerza de Creer"?

A principios de abril hice el casting para dos de los personajes principales, el de Santa y el de Altagracia. Envié un self tape. Aproximadamente a las dos semanas me avisaron del callback y asistí en persona para hacer la audición de Altagracia. Al terminar el callback me fui a RD a finalizar mi participación en una película. Al cabo de unos días me notificaron que el personaje de Altagracia estaba entre otra actriz y yo. Después me dijeron que no había obtenido el papel y que se lo habían dado a la otra actriz. Ese es el día a día en la vida de un actor, así que me lo saqué del "sistema". Siempre son más los "no" que los "sí".

Pasaron pocos días, era un jueves y la serie se empezaba a grabar el lunes siguiente en la ciudad de Miami. Me marcaron esa misma tarde con la gran noticia de que el personaje era mío, al final no se cerró con la otra actriz y la producción decidió apostar por mí. Lo que es para ti, ¡ni aunque te quites! Y lo que no, ¡ni aunque te pongas!

En este show interpretas a Altagracia, una técnica de laboratorio hispana que reside con su familia en Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia al interpretar este personaje?

Fue muy bonita. Altagracia es una inmigrante como yo, le tengo mucha admiración y simpatía. Aunque tiene un carácter demasiado fuerte y es un poquito chapada a la antigua, pero yo también soy así, de la vieja guardia. Entonces, de repente, tenemos algunas cosas en común. Fue un rol muy bonito de interpretar. Altagracia es dominicana como yo, hija de padre mexicano y madre dominicana. Su historia me trae nostalgia, me llevan a la Marta niña, a mis costumbres dominicanas y a nuestra gastronomía.

¡Qué alegría que una empresa como TelevisaUnivision destaque, celebre y permita contar esta gran historia! Si no me equivoco, es la primera vez que en pantalla de TelevisaUnivision hay dos talentos criollos protagonizando junto a una actriz mexicana, y esas somos Wendy Regalado y yo. Es un logro muy grande para mi carrera. Me siento muy honrada de que el mundo conozca un poco más de la cultura dominicana a través de esta bonita historia que le hace honor a Quisqueya justo en el mes de la hispanidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/image-6483441.jpg

¿En este momento de tu carrera estás más interesada en participar en producciones que resalten experiencias latinas?

Por supuesto, es todo un honor.

¿Cómo crees que la huelga del WGA y el SAG-AFTRA en Hollywood puede impactar a los talentos latinos?

Ya nos ha estado impactando increíblemente a todos. Te imaginarás la cantidad de latinos que estamos en la industria por todos lados, no solo en California. Afecta no solo a los actores, sino a guionistas, a todos sus familiares y sus dependientes. Afecta a la industria de catering, maquillistas, vestuario, a todos los departamentos, al equipo en general. Son pérdidas millonarias que se han sufrido. Espero que volvamos a la normalidad. Tengo meses sin audicionar para proyectos SAG. Estamos en huelga, no podemos. Solo he podido hacer algunos comerciales, pero era hora de hacernos oír, hacernos valer y luchar por nuestros derechos. La industria ha cambiado a raíz de la pandemia y, por ende, las resoluciones y acuerdos también deben ajustarse a la realidad actual.

Tú ya has alternado entre la televisión y el cine, pero ¿en cuál medio te interesa desarrollar más proyectos?

Hoy en día hay proyectos de televisión muy ambiciosos y de gran calidad. Espero poder seguir haciendo las dos cosas.

Asimismo, ¿hay planes para participar en esos proyectos como directora o productora?

Me encantaría empezar a producir y, ¿por qué no? ¡Estrenarme en RD!