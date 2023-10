La doctora Tania Medina fomenta el amor propio y la sana autoestima en "Days to Shine"

Con el objetivo de generar herramientas que permitan el desarrollo personal y profesional de las mujeres, la doctora Tania Medina impartió la conferencia "¿Doctora? ¿Influencer? La teoría Barbie en la mujer moderna", en el marco del desarrollo el evento para mujeres más grande de República Dominicana "Days to Shine".

La cirujana dominicana busca que las mujeres puedan brillar y destacarse en cada uno de los aspectos de la vida. Indicó que su ponencia está inspirada por las palabras de la icónica Mae West, quien afirmó que "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente".

"Esa frase me inspiró a seguir mis sueños, trabajar incansablemente por ellos y al hacerlo, ver cómo se materializan", resaltó. "Es por esto que más allá de ser una mujer 360, me he convertido en una plataforma de inspiración para que todas las mujeres puedan creer en sí mismas y lograr sus metas".

La transformación de Medina no se limita a sus pacientes, también ha experimentado una evolución personal significativa. Desde una edad temprana, lidiaba con complejos que la mantenían introvertida. Sin embargo, la cirugía plástica cambió su vida convirtiéndola en cirujana plástica por más de una década cambiando vidas desde adentro hacia afuera, con una práctica médica centrada en el ser, siendo el mensaje principal de sus canciones y su libro "La belleza de amarme".

Como coach, educa a sus pacientes a que sus cambios estéticos nazcan de un sentimiento de evolución propia y así fomentar y cultivar el amor propio a través de una sana autoestima.

La pasión de la doctora Tania Medina por la música la ha llevado a expresar mensajes poderosos en la letra de sus canciones, mostrando su compromiso con el empoderamiento y la autoestima.

"Como embajadora del amor propio, afirmo que amarse a sí mismo debe ser prioridad. Es importante que te sientas bella, auténtica, segura y así alientas a todos los que están a tu alrededor a elevarse al siguiente nivel en sus vidas", expresó Medina.

La conferencia tuvo lugar en el Salón Gran Embajador del Hotel Embajador, en Santo Domingo.