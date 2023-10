Masha y el Oso: rescate en el circo, show en vivo en el Teatro Nacional

El mundialmente famoso espectáculo Masha y el Oso, "Rescate en el circo, show en vivo", se estará presentando este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de octubre, en la Sala Principal del Teatro Nacional. Luego de múltiples funciones en otros países, el evento llega a RD gracias a la reconocida empresa de eventos BigStarSD. Los niños podrán disfrutar de ver en vivo a sus personajes favoritos de Masha y el Oso, y cantar y bailar junto a ellos. Las boletas están disponibles con varias funciones en www.passline.do, Uepatckets y en la boletería del Teatro Nacional.

No te pierdas ser parte de esta nueva aventura en la que verás a Masha, el Oso y sus amigos del bosque! En esta historia también conocerás a un nuevo personaje: su nombre es Igor, un supuesto cazador de estrellas que, deseoso de encontrar el nuevo talento de su circo, decide llevarse a Oso. Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de la ayuda de los niños para salvarlo de los verdaderos planes del malvado Igor.

La contraparte local estará a cargo de la reconocida artista infantil La Tía Nancy, que deleitará a todos sus "sobrinos y sobrinas" con sus melódicos temas.

Dónde: Teatro Nacional. Fecha: sábado, 4:30 pm y 7:00 pm, y domingo, 2:00 pm y 4:30 pm. Boletas: RD$1,125-RD$5,000 en Uepatickets y www.passline.do.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/05/imagen-arte-san-ramon-2.jpg Una muestra muy personal. (SUMINISTRADA)

Exposición "7:15 / 6:28" de Miguelina Rivera

Esta es la última creación de esta artista dominicana contemporánea y educadora conocida por sus impresionantes esculturas de acero. Una exposición muy personal, en la cual cada obra refleja la melancolía que experimentó como madre al recoger a su hijo en las estaciones de tren en Francia, a las 7:15 los viernes y despedirse a las 6:28 los domingos. Fecha: hasta el 26 de octubre, en Galería Arte San Ramón, de 9:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 12:00 pm.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/05/balletnacional-1085-edit-firma.jpg Un merecido homenaje al fenecido artistaFernando Botero. (SUMINISTRADA)

Homenaje a Botero

El Ballet Metropolitano de Medellín brinda un homenaje especial al fenecido artista colombiano Fernando Botero. Se trata de la creación de la coreógrafa colombo-belga Annabelle López Ochoa en la que también participan tres bailarines del Ballet Nacional Dominicano, Eliosmayquer Orozco, Laura De Los Santos y Gabriela Rodríguez, como parte del cierre del Festival Ebanco, dirigido por Mundo Poy. Fecha: viernes 5 de octubre, a las 8:30 pm, en la Sala Manuel Rueda del Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/05/teatro.jpg Regresa la obra Terror. (ARCHIVO)

"Terror" en el Teatro Nacional

Irving Alberti, Orestes Amador, Beba Rojas, Luvil González, Richard Douglas y Yanela Hernández, acompañados por Madeline Bare, Nathalia Rodríguez y Juan La Voz, vuelven para protagonizar esta obra en la que se plantea un dilema ético y moral que pone en tela de juicio los principios fundamentales de la justicia y la dignidad humana.

Fecha: viernes y sábdo, 8:30 pn y domingo, 6:30 pm y 8:30 pm, en el Teatro Nacional. Boletos: RD$1,610.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/05/arte.jpg En Santiago. (SUMINISTRAD)

Ilusionistas

Ilusionistas Of The World reúne a once de los mejores magos de ocho países en un espectáculo sin precedentes, de carácter familiar, en el Gran Teatro del Cibao de la ciudad de Santiago, donde cada artista agotará turnos de magia de acuerdo a su especialidad. El público podrá apreciar en este show lo más actual en las tendencias de magia de Latinoamérica y Europa con artistas de primer nivel en escena. Fecha: sábado y domingo, sala Restauración del Teatro del Cibao.