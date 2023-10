Margarita Roa Vargas protagoniza el cierre del Festival de Danza EDANCO 2023

El cierre de décimo octava edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO 2023), será este domingo 8 de octubre, a las 7:00 p.m., con la presentación de la obra "Ninguna idea es mía", protagonizada por la coreógrafa, bailarina e investigadora de danza contemporánea, Margarita Roa Vargas, de Colombia.

Esta pieza profundiza el conflicto de una artista que está inmersa en la academia y quiere seguir bailando, aun sabiendo que nada de lo que hace resulta tan original.

Así, con un carácter íntimo, este solo de danza se apropia de referentes locales e internacionales; a la vez que transita a través de vivencias que se dan en el salón de clase, la sala de ensayo y la escena. ´Ninguna idea es mía´ oscila entre la coreografía y el discurso, lo virtuoso y lo cotidiano, develando la vibración del movimiento, la reflexión y la relación con el público en tiempo real.

La dirección e interpretación es Margarita Roa Vargas; la asesoría dramatúrgica de Jorge Mario Escobar; Juan Bilis y Christian Ubl, en el diseño de luces; Rafael Arévalo y Frédéric Vannieuwenhuyse son los productores; Jorge Mario Escobar, en la música: ´I still haven´t found what am looking for´, de U2; ´La consagración de la primavera´, de Igor Stravinsky; ´Fuego´, Bomba Stereo; ´Pelo suelto´, Gloria Trevi; ´El espinazo de la noche´, Vladimir Giraldo; ´Maniac´, Michael Sembello; ´What a feeling´, de Irene Cara.

Edmundo Poy, director de este Festival invita a todos los amantes de la danza a no perderse esta presentación tan interesante que trae Colombia, como país invitado de honor de esta edición.