Michael Miguel Holguín: "Yo no soy un delincuente, yo soy un dominicano serio que tiene este país"

El presentador de televisión y gestor cultural, Michael Miguel Holguín, reaccionó indignado ante la mención de su nombre por parte del Ministerio Público en el expediente en el que se acusa a los directivos de la Cooperativa Herrera de supuesta malversación de fondos.

El presentador del Grupo de Medios Telemicro habló del tema en una rueda de prensa la que informó que hace cuatro meses, laa directora nacional de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso lo contactó y le invitó a su despacho.

"Me dijo que no era un interrogatorio porque vieron que yo era amigo de Gabriel (uno de los imputados) y no encontraron nada, porque yo trabajo y gano mucho dinero. Yo no soy un cualquiera, no soy un tíguere bebe romo", aseguró.

Agregó "Atención al presidente Luis Abinader. Quiero llamar la atención del Congreso de la República, del sistema jurídico nacional, de los empresarios en un primer lugar, en un primer plano los empresarios. Aquí hay un juego que tenemos que terminar. No puede el lumpen y la basura desplazar lo limpio, porque con qué país nos vamos a quedar. Esto es injusto", expresó Holguín.

Un hombre serio

El animador continuó diciendo: "No es justo. Yo tengo 40 años entregando mi vida y todo lo que yo me he ganado y no me he vendido, y no hay un gobierno que diga que vendí por tres pesos. Yo soy un hombre serio. Diciendo de mí, cuando este país me conoce, diciendo de mí, poniéndome a mí, en una Operación Búho y un tumbe de 2.500 millones, los vínculos de Miguel Vargas y Michael Miguel. Eso yo no lo acepto. A mí hay que resolverme eso, préstenme atención a mí ahora, a mí hay que resolverme eso, porque yo no soy un delincuente, yo soy un dominicano serio que tiene este país, honesto y lo sabe el presidente".