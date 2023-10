Florinda Meza: "Esta es la verdad de por qué no se están transmitiendo los programas de Chespirito"

Florinda Meza decidió terminar con los rumores que la señalan como la responsable de que los programas de Roberto Gómez Bolaños, alias "Chespirito", no se transmitan en televisión.

Desde hace un tiempo, los clásicos El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y otros espacios cómicos que marcaron la infancia de varios televidentes no forman parte de la pantalla chica.

Según medios mexicanos, la cadena Televisa tuvo una disputa con la familia de Gómez Bolaños. Aquel enfrentamiento llevó a la empresa a suspender contratos con diferentes canales internacionales para no continuar con la transmisión de los programas cómicos del artista mexicano. Si bien la cadena tiene los derechos para la transmisión de los shows de 'Chespirito', la familia tiene en su poder las imágenes comerciales de los personajes, incluyendo la del humorista.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos", comentó Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido cómico.

Desde hace tiempo, se difundieron rumores de que Florinda Meza se opondría al retorno de los programas del comediante mexicano a la televisión. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, la recordada "Doña Florinda" aclaró su postura frente al tema.

"Hay un rumor de hace bastante tiempo (aunque al final los rumores no son siempre verdades) que se ha estado difundiendo en las redes sociales de que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente. Total y absolutamente mentira. Yo amo y respeto todo el legado de Roberto. En primer lugar, yo sí respeto y amo al público, tal cual como lo hacía mi Robert. En segundo lugar, yo sí soy colaboradora literaria de los programas. Yo sí negociaría por mi trabajo porque fui múltiple intérprete de los mismos. En tercer lugar, una herencia del talento de Roberto Gómez Bolaños no es solamente un regalo, es una responsabilidad que hay que tomar con mucha seriedad", explicó.

Finalmente, la actriz indicó que existe un comprador que intentó adquirir los derechos de la transmisión de los programas.

'Ha habido un comprador que intentó hacer la transacción (compra) en cuatro ocasiones. Son negociaciones en las que no he estado involucrada. Es una pena para el público no saber cuándo regresará el programa, pero no he sido yo quien dijo que no. Pregunten a quien tengan que preguntar', sentenció.