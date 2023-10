Miss Universo Colombia Camila Avella es embajadora de la Fundación "Yo Vivo en el Amor" de Carlos Mesber

La Miss Universo Colombia 2023 Camila Avella se convierte en la embajadora internacional de la Fundación "Yo Vivo en el Amor" que tiene como objetivo principal mejorar el mundo a través de la educación basada en el amor, tanto para niños como adultos, promoviendo un futuro lleno de amor y conciencia.



En un mundo que enfrenta desafíos diversos, desde actos atroces hasta problemas sociales como la depresión y la adicción, la fundación surge como respuesta para abordar estas cuestiones fundamentales. Fundada por Carlos Mesber, un emprendedor exitoso, productor de televisión, escritor y coach ontológico, busca colaborar con entidades gubernamentales educativas en Estados Unidos y América Latina.



Su enfoque se centra en incorporar elementos vitales en la educación, como la autoestima, educación sexual y la orientación para descubrir los talentos individuales de cada niño. Además, busca crear conciencia en los hogares sobre la importancia de brindar amor a los hijos, educar con paciencia y fomentar el amor propio.

Carlso Mesber

Productor, presentador, periodista, escritor, Odontólogo, actor y chef... El venezolano Carlos Mesber se ha pasado la vida aprendiendo y tomando lo que le gusta para crecer en varios niveles.

"Soy súper apasionado con mi trabajo y amo lo que hago. Pero creo que nací para crear y estar frente a la pantalla. Me gusta más conducir o entrevistar que actuar. Me gusta ser yo, pienso que tengo mucho que dar para entretener a la audiencia", asegura.

Con 48 años y nativo de San Juan de los Morros en Venezuela, Mesber se educó en el seno de una familia venezolana pero descendiente de italianos y árabes, donde tuvo la oportunidad de conocer la diversidad de la gastronomía.

Carlos Mesber estudió cocina internacional en Boston, Estados Unidos, al lado de destacados exponentes. De allí queda justificado su éxito como Chef preparando delicosas recetas y animando el programa de cocina Sabrosa Pasión.

Igualmente estudió odontología, una profesión que ejerció por algún tiempo. "De la odontología aprendí la paciencia y la psicología para llegar a la gente y tranquilizarlas aún con el dolor; de la culinaria aprendí a controlar las sensaciones no solo gustativas, sino también las visuales y auditivas. La actuación, por otro lado, me ha permitido asumir roles que nunca imaginé, pero esa es la idea", dice.

Es el fundador y productor de We Love Entertainment,casa productora deprogramas de televisión como ¡Siéntese Quien Pueda! para TelevisaUnivision.

"Todo lo que hago es el producto de mi preparación. Todos los oficios enseñan algo y en mi caso no es la excepción, puesto que soy una mezcla de todo ello", dice, y continúa explicando que "simplemente soy el resultado de muchos años de estudio y práctica en diferentes carreras, a las que ahora les puedo sacar provecho", asevera.

"Soy un libro abierto. He usado la mayoría de mis talentos públicamente. Lo que podría ser algo que la gente no conozca de mí, es que me gusta muchísimo ayudar a los demás", afirma.

Mesber es el autor del libro El liibro de tu vida, lo escribes tú, "Mi único objetivo con este libro es compartir mis estrategias para que vivas mejor, al conseguir la felicidad real. Hay detalles que son más simples de lo que parecen, que si los aplicas te hacen mejor persona y profesional. Hay muchas cosas que puedes hacer por ti, por los que te rodean, por lograr tus objetivos y ser feliz de verdad. Definitivamente, tus pensamientos te llevan a acciones y esas acciones definen tu vida, tus logros, tus éxitos y tu felicidad. Esos pensamientos los escribes tú, los diseñas tú. No dejes que otros lo hagan por ti... porque solo tú eres capaz de escribir el mejor libreto de tu vida.", expresó Mesber en la introducción de su libro.