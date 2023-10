Fallece Sherika de Armas, Miss Uruguay 2015, a los 26 años

La modelo, Miss Uruguay 2015 y empresaria, Sherika de Armas, falleció este miércoles a los 26 años debido a un cáncer. De Armas representó a su país en la competencia internacional Miss Mundo.

En abril de 2015, De Armas fue seleccionada como Miss Uruguay, lo que le permitió participar en la edición de ese año de Miss Mundo en Sanya, China.

Además de su carrera en el mundo de la moda, De Armas también incursionó en emprendimientos relacionados con el maquillaje y el vestuario. Compartía consejos de belleza y estilo de vida.

La influencer y modelo Anto Ciavaglia, pareja del futbolista uruguayo Alan Matturro y amiga de De Armas, expresó su despedida públicamente. "Todavía no me lo creo. Me quedo con nuestro último encuentro donde todo era risas y me dijiste 'necesito sacarte una foto para que veas lo hermosa que estás'. Siempre tan dulce y hermosa persona. Que en paz descanses", escribió Ciavaglia junto a un video de ambas.

De Armas comenzó su carrera en la pasarela en la adolescencia y a los 19 años se coronó como Miss Uruguay para Miss Mundo. En 2015, representó a Uruguay en el certamen global que se llevó a cabo en China. En una entrevista con la Revista Caras, De Armas se describió como una persona "liberal y apasionada" y mencionó su participación como voluntaria en actividades solidarias en el Hospital Pereira Rossell.

En los últimos años, Sherika de Armas se dedicó principalmente a las redes sociales y a su actividad empresarial. Era conocida y querida en el ámbito por su emprendimiento de maquillaje y su casa de alquiler de vestidos.

