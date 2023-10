Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano en Rhode Island honra a Freddy Ginebra

En una emotiva ceremonia celebrada el pasado 6 de octubre en Rhode Island, Estados Unidos, el reconocido gestor cultural y fundador de Casa de Teatro, Freddy Ginebra, fue galardonado con el título de "Gestor Cultural Más Influyente del Siglo XX" en la República Dominicana. Este prestigioso reconocimiento se entregó como parte de la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island.

La comunidad dominicana de Rhode Island se unió para honrar a Freddy Ginebra, quien se mostró emocionado y agradecido por el gesto. "Me he sentido muy emocionado. Un gran honor porque se trata de una comunidad dominicana de Rhode Island, lo que más me gustó fue que me recibieron como si yo fuera un señor mayor... jajaja. Eso fue un abrazo de pueblo a pueblo", expresó Freddy a Diario Libre.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Teatro que lleva el nombre de Freddy Ginebra en The Village Theatre, situado en el 1005 Main Street, Pawtucket, Rhode Island. Durante el evento, Freddy compartió con los asistentes y ofreció su unipersonal "Una Casa, Muchas Historias", que ha llevado a varios países de Latinoamérica.

Además de ser homenajeado, Freddy Ginebra anunció que la sala designada en su honor se convertirá en una filial de Casa de Teatro. Esto permitirá un intercambio cultural que facilite la presentación de obras dominicanas en Rhode Island y viceversa. "Hemos hecho un acuerdo para que esa sala que lleva mi nombre sea una sucursal de Casa de Teatro... ya veremos todo lo que vamos a presentar allí", explicó Ginebra.

El reconocimiento a Freddy Ginebra fue entregado por destacadas personalidades, incluyendo a la vicegobernadora del Estado de Rhode Island, Sabina Matos, la senadora estatal Ana Quezada, la alcaldesa de Central Falls, María Rivera, la representante estatal Karen Alzate, el representante estatal José F. Batista y la representante Jennifer A. Stewart.

Durante el Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island, también estuvo presente la compañía de Teatro Mararay de Medellín, Colombia, que presentó la aclamada obra teatral "A Veces Grito", escrita por Freddy Ginebra. La obra narra la historia de Juan, apresado en un sombrío hospital psiquiátrico que fue centro de torturas durante el régimen de Trujillo, y busca la cura a su locura en los demonios de su trágico pasado.

Freddy Ginebra es un comunicador, escritor, periodista, actor y gestor cultural que ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre los premios destacados se incluyen el premio Camilo Carrau como "Orgullo Nacional en el Cine," el nombramiento como Caballero de la Ordre des Arts et des Lettres en Francia, y la condecoración con la Orden de Isabel la Católica en España, entre otros.

El Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano en Rhode Island brindó una cálida bienvenida a Freddy Ginebra y marcó un inicio excepcional para este evento cultural, donde el arte y la cultura hispanoamericana brillaron en su máxima expresión.