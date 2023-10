Entre reflexiones, Sergio Ramírez y Gioconda Belli reciben Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña

Cómo parte de la celebración del Día Nacional del Poeta, el Ministerio de Cultura entregó este sábado el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña a los escritores nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Ramírez.

El acto de entrega tuvo lugar en la sala Aida Cartagena Portalalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y literario del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/21/premio-pedro-henriquez-urena.jpeg Gioconda Belli recibe su premio. (MATÍAS BONCOSKY/DL)

Tras una magistral interpretación del himno nacional a cargo del coro de la Cámara del Ministerio de Cultura, le fue entregado el galardón a Belli. Al tomar la palabra, la escritora reflexionó sobre la imaginación como elemento esencial para la construcción de culturas de paz.

"Como creadora de mundos literarios, hace tiempo que me ocupo de imaginar utopías posibles. Imaginar la realidad sigue siendo tan importante como construirla... Y es curioso que hombres y mujeres tengamos esa nostalgia antigua por lugares mágicos y perfectos, a pesar de la larga historia de fracasos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/21/premio-pedro-henriquez-urena-2.jpeg La vicepresidenta de la República y la ministra de Cultura entregan acreditación a Sergio Ramírez. (MATÍAS BONCOSKY/DL)

Ramírez, de su lado, destacó que la literatura es su refugio y escribir lo que lo mantiene vivo. En su discurso también externó la felicidad que lo embarga al recibir el premio junto a una gran compatriota y amiga.

"Toda mi alegría por este premio que recibo en compañía de Gioconda, despojada de su nacionalidad nicaragüense y desterrada, igual que yo, a quien me une una hermandad de 50 años, desde los tiempos en los que ambos luchábamos por hacer posible la utopía de una tierra nueva, bajo un cielo nuevo, utopía en la que creíamos y seguimos creyendo", refirió.

Ambos escritores residen actualmente en Madrid, España, luego de perder su nacionalidad nicaragüense a mediados de febrero de este año por orden del Gobierno de Daniel Ortega.

Tras entregar los certificados acreditativos a los escritores, la ministra de Cultura, Milagros Germán, manifestó sentirse honrada de retomar el galardón, que no se entregaba desde 2016, otorgándoselo a dos grandes de la literatura universal.

Agradecidos con RD

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/21/gioconda-belli.jpeg Gioconda Belli. (MATÍAS BONCOSKY/DL)

Esta es la tercera vez este año que Gioconda Belli viene a República Dominicana. En cada visita, ha recibido el cariño del pueblo dominicano, por lo que ser merecedora de esta distinción por parte del país la llenó de emoción.

"Me hace sentir muy feliz, porque la República Dominicana se metió en mi corazón... Las veces que he venido he recibido una demostración de lo que es este pueblo y la riqueza cultural que tiene", comentó a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/21/sergio-ramirez.jpeg Sergio Ramírez. (MATÍAS BONCOSKY/DL)

En el caso de Ramírez, el vínculo con la media isla se remonta a décadas atrás. "Yo tengo una vieja relación con República Dominicana que data de los años 80 cuando luchábamos por derrocar a (Anastasio) Somoza y aquí recibimos una enorme solidaridad", dijo. "Para mí es una gran culminación de esta relación recibir este premio".

Sobre los ganadores

Gioconda Belli destaca por su habilidad para entrelazar poesía y narrativa en sus obras. Su participación activa en el movimiento sandinista y su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres han influido en gran medida en su escritura.

Una de sus novelas principales, "La mujer habitada", que en 1989 ganó el premio a mejor novela política en Alemania, es un ejemplo de su capacidad para explorar temas feministas y políticos con una prosa cautivadora.

En 1978, recibió en Cuba el Premio Literario Casa de las Américas, por su poemario Línea de fuego y hace poco ganó el XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado como uno de los más importantes del mundo.

Sergio Ramírez es un destacado escritor y político. Reconocido por su prolífica carrera literaria y su compromiso con la causa de los derechos humanos, se ha convertido en una figura emblemática de la literatura contemporánea en español.

Su obra abarca diversos géneros, incluyendo la novela, el cuento y el ensayo, con traducción a más de 20 idiomas, mientras que su trayectoria literaria ha sido galardonada con el Premio de Narrativa José María Arguedas, en 2000; el Premio Carlos Fuentes, en 2014, y el Premio Cervantes, en 2017.

El jurado evaluador tomó la decisión unánime de otorgar el premio a los dos escritores nicaragüenses por su destacada obra y trayectoria en el ámbito cultural.

La elección estuvo a cargo de la ministra de Cultura; Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía; Ángela Hernández, directora general del Libro y la Lectura; Bruno Rosario, director de la Academia Dominicana de la Lengua, Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, y el intelectual José Enrique García.

Además del certificado acreditativo, el premio tiene una dotación económica de 25,000 dólares.