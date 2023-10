Carlos Jiménez es reconocido con el Premio Nacional de Turismo

El director del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, Carlos Jiménez, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Turismo que organiza Todo Turismo en la categoría de gerente hotelero del año en República Dominicana. Esta distinción pone en valor el buen desempeño de sus funciones en Punta Cana, así como su contribución en el crecimiento, la mejora de la calidad de los servicios y la innovación del sector turístico en el Caribe.

Después de una dilatada trayectoria profesional en la alta gerencia hotelera, que se prolonga por casi tres décadas, Carlos Jiménez compagina actualmente el cargo de director regional de Lopesan Hotel Group en el Caribe y el de director del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino. Desde su apertura en 2019, la novedosa propuesta vacacional que ofrece el hotel ha evolucionado de forma paulatina hasta elevar el concepto del todo incluido a un nivel superlativo, gracias a una propuesta gastronómica que incluye 7 restaurantes a la carta y otros servicios exclusivos.

Este reconocimiento, se une al que recientemente recibió el chef ejecutivo de Lopesan Costa Bávaro, Rubén Gómez, en el marco de la XXI edición de The Caribbean Gold Coast Awards y que distinguía a la oferta culinaria del resort como un referente en la hotelería de República Dominicana y el Caribe.

El concepto todo incluido llevado a otro nivel

Ubicado sobre la misma arena blanca de Playa Bávaro, una de las 25 mejores playas del mundo según Travellers´ Choice de TripAdvisor, el Lopesan Costa Bávaro Resort ofrece tres áreas diferenciadas: Resort & Spa, Adults Only Club y Unique Club by Lopesan, lo que permite adaptar su propuesta a cada tipo de viajero. El agua es un elemento esencial en el hotel, no solo por el atractivo color turquesa del mar Caribe, sino por las siete piscinas de agua dulce y su water park, diseñado para el esparcimiento de los más pequeños de la casa.

Otro de los aspectos diferenciadores de este resort, distinguido con los 4 diamantes del prestigioso programa AAA Travel Service, es The Boulevard, un área comercial al aire libre que ofrece a sus huéspedes la posibilidad, después de un sosegado día tomando el sol, de realizar algunas compras, darse un relajante masaje en el Om Spa, ejercitarse en su gimnasio de última generación, distraerse con alguno de los shows programados en el teatro, comer un helado o dejarse sorprender por los caldos de su vinoteca.

Agradecimientos

Durante la celebración de la segunda edición de los Premios Nacionales de Turismo de la República Dominicana, Carlos Jiménez aprovechó para agradecer a Lopesan Hotel Group el apoyo brindado durante su carrera profesional y quiso hacer extensivo este reconocimiento al equipo humano que forma parte de la familia del Lopesan Costa Bavaro Resort, Spa & Casino.

En su laureado recorrido, Jiménez ha logrado ser el único profesional que ha ganado en dos ocasiones el premio hotelero del año, otorgado por la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE). Además, en su resumen curricular destaca el premio otorgado, en 2022, por la Latin American Quality Institute (LAQI), que reconoció su trayectoria, desempeño y aportes al sector turístico.