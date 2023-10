Dominicana Skar Marie entra al Top 10 de Miss Grand International; Perú se alza con la corona

La candidata dominicana al Miss Grand International, Skar Marie, logró entrar al Top 10 del certamen de belleza, que celebró su gran final este miércoles en el Phú Tho Indoor Stadium, en Vietnam.

Tras un espectacular desfile en traje de baño, la beldad criolla se posicionó entre las 10 finalistas junto a las representantes de Myanmar, Países Bajos, Angola, Colombia, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam, Indonesia y Perú.

Skar Marie se lució en un bikini fucsia estampado lo que le valió ser reconocida con el premio "The Best in Swimsuit" (La mejor en traje de baño). La dominicana de 21 años se destacó del resto por su impecable pasarela y esbelta figura. Tras el desfile en traje de gala, lamentablemente no logró entrar al Top 5.

La representante de Perú, Luciana Fuster, fue coronada como Miss Grand International 2023. En el puesto de segunda finalista quedó Miss Grand Colombia, María Alejandra López, y como primera finalista Miss Grand Myanmar, Ni Ni Lin Eain.

En la ronda de preguntas de esta 11ª edición del certamen, las representantes dieron su parecer sobre la guerra entre Israel y Hamás. La concursante de Perú dijo que conversaría con el presidente de Israel sobre la protección de su nación, ya que nadie merece vivir en un conflicto. También señaló que es necesario cambiar nuestro pensamiento y comportamiento para construir una sociedad mejor.