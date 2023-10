Rey Romero, el dominicano que se convierte en Oscar Wao de Junot Díaz gracias al teatro

"La breve y maravillosa vida de Oscar Wao", la premiada novela del dominicano Junot Díaz, que le valió el Premio Pulitzer en 2008, subirá por primera vez a las tablas dominicanas durante el desarrollo del Festival Internacional de Teatro, este viernes 27 y sábado 28 de octubre en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La obra de teatro basada en el libro que tiene cuatro años presentándose en el circuito del Repertorio Español de Nueva York, Estados Unidos, cuenta con la dirección del dominicano Marco Antonio Rodríguez.

En cada función, el joven actor dominicano radicado en NY, Reynaldo (Rey) Romero, se convierte en Oscar Wao, el peculiar personaje creado por Junot Díaz, precisamente de un dominicano, un papel que le ha traído muchas alegrías, pues fue su primera obra e interpretando el personaje principal.

El elenco también se enriquece con las actuaciones de Mario Peguero, Altagracia Nova, Arisleyda Lombert, Maite Bonilla, Belange Rodríguez y Mario Mattei.

Rey Romero conversó con Diario Libre sobre este trabajo actoral en su carrera y nos confiesa que Junot Díaz recientemente vio la obra en NY y les dejó excelentes comentarios.

Una de sus metas próximas es hacer cine en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/oscar-wao-escena-ticher-rojo_1.jpg Rey Romero en una escena de La breve y maravillosa vida de Oscar Wao. (FUENTE EXTERNA)

DL-¿Cómo se dio dar con el personaje de Óscar Wao?

Rey Romero: fue una linda historia, yo acababa de renunciar a mi trabajo en una tienda por departamentos y Pablo Andrade, mi profesor de actuación en la HB Studio, se enteró que en Repertorio Español harían audiciones para buscar el actor que interpretaría a Óscar Wao.

Él le dio mi contacto a Fernando Then, gerente de producción de Repertorio. Luego me contactaron para que fuera a la audición. Estaban buscando un actor dominicano, que hablara español y que fuera afrolatino. Me llamaron, fui a la audición, quedé para el callback (llamada de vuelta) y en el mismo callback me eligieron para interpretar a Óscar Wao. Imagínate Mi primera vez en una audición, mi primera obra y a interpretar el personaje principal aquí en New York.

- ¿Qué se siente interpretar una obra de teatro sobre un libro tan aclamado?

Me siento súper agradecido y bendecido por Dios de estar viviendo este gran sueño. Estar interpretando un personaje principal en mi primera obra adaptada y dirigida por el brillante escritor dominicano Marco Antonio Rodríguez, basada en el libro ganador del premio Pulitzer en el 2008, escrito por el también talentoso dominicano Junot Díaz es un gran orgullo para mí como dominicano...

Además, la mayor satisfacción es escuchar los comentarios del público latino como también americano diciendo que se identifican con ella, con el papel de Óscar Wao y con los demás personajes. Que se sienten como si estuvieran dentro del libro mientras veían la obra. Es un sentimiento que me llena el corazón poder tocar de esa manera al público.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/oscar-wao-escena-2.jpg

- ¿Qué le has agregado a Óscar Wao o que él te ha brindado a ti?

A este maravilloso rol le he agregado mi sinceridad, sencillez, mi resiliencia y ternura que me hace desarrollarlas cada vez más en cada presentación.

Por otra parte Óscar me ha brindado inocencia, paciencia, a luchar por mis propósitos y, lo más importante, a tener empatía y amor hacia el prójimo sin importar cómo sean las personas a mi alrededor.

- ¿Junot Díaz te ha visto en escena, te ha dado alguna retroalimentación?

Si, me vió por primera vez recientemente hace varias semanas, en el cuarto aniversario de la obra y me dijo que estuve brillante y maravilloso a la vez. Aparte de que se veía muy feliz con el trabajo que hicimos todos esa noche. Me sentí muy privilegiado y honrado de que Junot Díaz me dijera esas palabras.

- ¿Siempre soñaste con actuar en USA? ¿A donde quisieras llegar?

Sí, este fue uno de mis más grandes sueños venir a este país, prepararme más como actor y actuar aquí.

Quisiera seguir haciendo obras, interpretar personajes complejos, llenos de emociones, que me reten como actor e interpretar esos personajes que el público se identifica cuando los ve en escena. Llegar a Broadway, tener la oportunidad de hacer series, películas y mostrarle al mundo mi talento. En fin, actuar hasta que Dios me lo permita.

-Como dominicano, ¿cómo valoras el talento criollo en la diáspora?

Es de gran inspiración y motivación ver nuestra diáspora trabajar arduamente para lograr sus objetivos.

Me hace querer trabajar más duro y apreciar el esfuerzo que hacen cada día con sus proyectos para abrirnos las puertas y hacer el camino más fácil a los que estamos iniciando esta hermosa carrera.

-¿Te gustaría hacer proyectos en República Dominicana?

¡Claro que sí! Me encantaría hacer películas. El cine dominicano ha crecido muchísimo, está lleno de muy buenas producciones y también talentosos escritores, directores y actores. Se nota que hay mucha camaradería en las filmaciones y producciones dominicanas, se trasmite que disfrutan lo que hacen. Estoy orgulloso de todo lo que mi país ha logrado en el arte.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Ahora mismo estoy interpretando el personaje de Sancho Panza en el clásico "El Quijote" de Miguel de Cervantes dirigido por Jorge Ali Triana en el aforo Repertorio Español.

Para el próximo año sigo la segunda puesta en escena de "Our Home on Ludlow", un thriller de suspenso, siendo mi primera obra en inglés.

Estoy abierto a todos los nuevos proyectos que Dios ponga en mi camino.

Sinopsis de la obra

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/oscar-wao-rey-y-mario-pequero.jpg Rey Romero y Mario Peguero en escena. (FUENTE EXTERNA)

Oscar es un ingenuo "nerd" de Nueva Jersey que finalmente ha dejado las garras de su imponente madre dominicana y está asistiendo a su primer semestre de universidad en Rutgers con su hermana rebelde. Sueña con convertirse en el J.R.R. dominicano Tolkien y, sobre todo, encontrar el amor.

Pero es posible que Oscar nunca consiga lo que quiere. Culpa al "fukú", una maldición que ha perseguido a la familia de Oscar durante generaciones, siguiéndolos en su viaje épico de Santo Domingo a los Estados Unidos. "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao" explora la infinita capacidad humana para perseverar, y arriesgarlo todo, en nombre del amor.

El Elenco está integrado por los actores dominicanos: Reynaldo Romero (Óscar); Mario Peguero (Yunior), Altagracia Nova (Lola); Maite Bonilla (Bely), Arisleida Lombert (Abuela Inca) y los actores puertorriqueños: Belange Rodríguez (Yeni/Yvonne) y Mario Mattei (Dionicio/ Capitán).

"Quisiera seguir haciendo obras, interpretar personajes complejos, llenos de emociones, que me reten como actor e interpretar esos personajes que el público se identifique cuando los ve en escena. Llegar a Broadway, tener la oportunidad de hacer series, películas y actuar hasta que Dios me lo permita" Rey Romero Actor dominicano en la diáspora “

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/rey-romero-actor.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/rey-romero-2.jpg