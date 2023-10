Giancarlo Beras-Goico: "Película 'Freddy´ es un regalo a RD por tanto cariño a mi padre"

La impronta de Freddy Beras-Goico en la televisión, el arte, el humor y la preocupación social tienen un lugar en la sociedad dominicana.

A 13 años de su fallecimiento, su historia de vida y trayectoria de casi 50 años llegarán al cine el próximo 23 de noviembre.

Su hijo, el cineasta Giancarlo Beras-Goico, anunció el lanzamiento de la película "Freddy", una producción biográfica que retratará a su padre, el recordado presentador y productor de televisión, activista, filántropo y humorista dominicano llamado cariñosamente don Freddy (1940-2010).

El destacado actor Luis José Germán recreará los inicios en la TV de Freddy Beras-Goico, considerado la figura más influyente de la televisión local, así como sus ideales revolucionarios.

El Freddy adulto, ya consagrado con una trayectoria de éxitos, familia y hasta llegar a la enfermedad que le causó la muerte en 2010, recae sobre el actor Augusto Feria.

El papel de su esposa Pilar Mejía de Beras-Goico será personificado por la veterana actriz Bernardita García.

La producción es de Alfonso Rodríguez, con guion de José Vásquez Green, además de un amplio crew de actores establecidos y emergentes.

Momentos trascendentales

"Veremos la infancia de Freddy, su exilio en años revolucionarios, el impacto de la televisión dominicana y su batalla contra el cáncer hasta su fallecimiento", cuenta el cineasta sobre los arcos narrativos que el público visualizará en pantalla grande durante casi dos horas.

Su hijo abunda que hubo un evento en su niñez en la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo que le despertó ese aspecto combatiente. Así se conocerá la razón de la lucha contra la injusticia social y el porqué era tan duro con las cuestiones políticas.

Además, menciona que otros roles destacados serán interpretados por Axel Mansilla (como Giancarlo), Graciella Dietsch (Laura), Vlad Sosa (Don Máximo), Yamilet Schecker (Doña Angiolina), Pepe Sierra (Felipe Polanco), Fausto Rojas (Cuquín Victoria) y Héctor Aníbal Estrella (oficial de la revolución de abril de 1965).

"Estamos profundamente satisfechos con los resultados. Mi eterna gratitud a todo el elenco, el equipo técnico y de producción, así como a quienes estuvieron involucrados en la postproducción", comenta.

Y aclara que, aunque se trata de un biopic, es su visión personal. Revela también que la familia del primer matrimonio de Freddy, conformado por la fenecida artista Luchy Vicioso, no se opuso al proyecto, pero no sale en la película porque ellos pidieron no ser interpretados.

"Yo lo único que tengo es agradecimiento a tanta gente que ha sido parte de este proyecto. Ver a don Augusto y a Luis José fue una cosa maravillosa. Este es un regalo, una forma de agradecer a la República Dominicana por tanto cariño que le dio a mi padre", expresó con voz entrecortada.

Detalla también que en pantalla grande se recreará un poco del emblemático programa "El gordo de la semana", o "La Escuelota", entre otros proyectos de la pantalla chica.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/29/freddy-foto-oficial-rueda-de-prensa-1.jpg Augusto Feria, Giancarlo Beras-Goico, Pamela Sued, Frank Elías Rainieri, Luis José Germán y José Vásquez Green. (KEVIN RIVAS)

En el acto estuvo su esposa, la comunicadora Pamela Sued, su hijo Alonso, familiares, relacionados y patrocinadores, así como Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana, a quien agradeció el apoyo en la producción ejecutiva.

Asimismo, saludó a Color Visión, el canal donde se emitió hasta el final "Con Freddy" y que el fenecido artista consideraba su casa.

"Nosotros partimos siempre de la investigación que se hace previamente. Me enfoqué en lo interno, en sus sentimientos" Augusto Feria Actor Freddy adulto “

El cineasta confiesa a Diario Libre que hablaba a su padre constantemente de que tenía que hacer una película sobre su vida y, de hecho, hay una escena realizada por el actor Axel Mansilla como él y Augusto Feria (Freddy) en la que tienen esa conversación.

"Filmamos en 2019, la película salía en 2020, pero llegó el COVID y la pandemia nos atrasó mucho y después la toma de decisiones personales, pero el tiempo de Dios es perfecto y él decidió que fuera el próximo 23 de noviembre que llegue al cine", concluye emocionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/29/augusto-feria-giancarlo-y-luis-jose-german.jpg Augusto Feria, Giancarlo Beras-Goico y Luis José Germán. (KEVIN RIVAS)

"El público se va a llevar mucho llanto y un eterno agradecimiento a la figura más importante que dio la República Dominicana" Luis José Germán Actor Freddy joven “