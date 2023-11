Mariana Downing: "Me vi obligada a salir de mi zona de confort"

La representante de la República Dominicana en el certamen Miss Universo, Mariana Downing, se marcha hoy a El Salvador para integrarse a los preparativos previos a la ceremonia que se desarrollará el próximo sábado en la capital de esa nación y será transmitida en el país por Color Visión a las 8:00 de la noche.

La modelo, que saldrá del país por el aeropuerto Joaquín Balaguer (El Higüero), a las 2:00 de la tarde, avanzó a Diario Libre, a través de una entrevista por teléfono, que se marcha con amplias expectativas y feliz de representar a los dominicanos en la gala número 72 de la organización. Participarán representantes de 85 países.

Con notables avances en el dominio del idioma español, la modelo dominicana, que se desarrolló en Estados Unidos, detalló que va feliz a San Salvador y preparada para conquistar la corona.

"Me siento muy bien y emocionada. Estoy ansiosa de poder llegar a El Salvador para poner en práctica todo lo que hicimos durante varios meses de preparación. Han sido jornadas muy duras, la verdad es que estoy muy nerviosa", aseguró Mariana Downing.

Lo más difícil

Luego de que fuera electa como la representante del país en Miss Universo 2023, para Mariana una de las tareas más difíciles de encarar en el giro que dio su vida es que tuvo que cambiar su dinámica completamente.

De tener una rutina normal de ejercicios y uno que otros compromisos, explicó que llevar la representación del país conlleva mucho más.

"Mi vida es otra hoy. Me vi obligada a salir de mi zona de confort. Hoy tengo una mayor visión de mi país, más conocimiento de nuestra cultura. Me siento otra persona y eso es crecimiento. Pero lo más difícil de todo fue aprender el idioma español en un tiempo muy corto", afirmó.

Aunque perfeccionar su español figuraba en su lista de pendientes, no pensó que lo haría tan rápido.

En Miss Universo

Desde niña siempre se visualizó en una pasarela y enfocada en el Miss Universo.

"Cuando era niña siempre sabía que algún día participaría en el Miss República, hoy es el tiempo perfecto", aseguró.

De ganar la corona de Miss Universo, como ha revelado, se enfocaría, entre otros temas, como abordar el abuso contra los niños, incluyendo el bullying.

"Me preocupa el futuro de los niños. Me gustaría trabajar con los pequeños en la República Dominicana", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/01/magali-febles.jpg Magali Febles, gestora cultura y directora de la franquicia de Miss Universo en República Dominicana. (SUMINISTRADA)

"Este jueves, a la 2:00 pm, esperamos que el público nos acompañe en la despedida de Mariana. Nos marchamos por el aeropuerto Joaquín Balaguer y esperamos que el público vaya a despedirla" Magali Febles Directora de Mis RD Universo “

Agradecida

La ascendencia de Mariana es de origen cotuisano, provincia Sánchez Ramírez. Allí las autoridades y los comunitarios la recibieron con un emotivo acto.

Pero más allá de esa demarcación, ha sentido todo el cariño de la sociedad dominicana.

"Mi madre creció en Cotuí, tenía tiempo que no me juntaba con gente de la familia, ese acto fue muy lindo para mí. Me siento agradecida por todo. Quiero decirle al público que vamos a trabajar el doble en los días que quedan para poder lograr la meta, que es traer la corona", sostuvo la modelo de 27 años de edad.

Los vestidos

Previo a la ceremonia del sábado 18 de noviembre, la modelo deberá someterse, al igual que las demás candidatas, a una extensa programación de actividades a las que se integrarán temprano. El Salvador sacará el mayor provecho para la promoción en el mundo.

Para la ocasión utilizará diseños de Leonel Lirio y Giannina Azar.

El experimentado modisto Leonel Lirio habló de su diseño.

"La flor del plátano, conocida como Musacea, inspiró esta creación para nuestra Miss República Dominicana Universo, donde se transforma en una hada, vestida con la corteza, los pétalos y los frutos del árbol, vista desde una ventana de vitral, con destellos de colores, integrando el racimo del plátano como una bendición de este popular cultivo en nuestra isla y toda Latinoamérica. Un homenaje a la fuerza, que se rinde ante la singular belleza de nuestra Reina", dijo.

Magali Febles, directora del Miss República Universo y quien entrenó a Downing detalló que Leonel Lirio tiene a su cargo el diseño del traje típico, inspirado en la flor y la hoja del plátano, "La musa del plátano power".

"Contamos con el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana para la elaboración del traje típico y estamos seguros de que la gente lo va a valorar", comentó.

Mariana usará diferentes vestidos, incluyendo varios de la dominicana Giannina Azar en la competencia final.

"En este punto queremos agradecer a muchos colaboradores, al Banco de Reservas, así como a gente que ha sido clave para nosotros en esta etapa, incluyendo a toda su familia", comentó.

Las líneas aéreas Sky Cana y Arajet se encargarán de su traslado a El Salvador, así como del regreso al país.

"Mariana es una joven que no conocía, ella se ha adaptado a una cultura diferente. Vamos por la corona con una excelente candidata", reseñó Febles.

Retransmisión por Color Visión

A las 8:30 del sábado 18 comenzará la retransmisión del Miss Universo. La excelente presentadora Miralba Ruiz tendrá a su cargo la conducción local.

Previo a la gala proyectatarán el proceso al que se sometió Mariana y posteriormente la ceremonia.

Marianna se convirtió en la representante del país ante Miss Universo el pasado 3 de septiembre, entre 24 candidatas. La también dominicana Adreína Martínez le entregó la corona tras una excelente representación en la pasada edición del Miss Universo.