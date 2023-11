Hallan muerto al actor estadounidense Evan Ellingson a los 35 años

El actor Evan Ellingson, de 35 años, fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre, según confirmó el medio estadounidense TWZ. De acuerdo con reportes oficiales, su cuerpo fue hallado en su casa en el condado de San Bernardino, California, Estados Unidos.

Según People en español, Michael Ellingson, padre de Evan, reveló algunos detalles adicionales a dicho medio, mencionando que su hijo se encontraba en un "hogar para personas sobrias" y que había tenido problemas con drogas en el pasado. Sin embargo, "últimamente, se encontraba mejor". La noticia de su fallecimiento ha causado un shock en la familia.

Evan Taylor Ellingson, nombre completo del artista, nació el 1 de julio de 1988 en Los Ángeles, California. Comenzó su carrera actoral a los siete años, apareciendo como invitado en la serie MADtv y en la telenovela General Hospital. Posteriormente, se unió al elenco regular de la serie de comedia Titus. En 2001, hizo su debut en el cine con la película The Gristle.

Además de su papel destacado en la serie Complete Savages, participó en programas de televisión como That was then, The Nick Cannon Show, Bones, A boy's life, 24 y CSI: Miami, entre otros. También formó parte de las películas Living in fear, Time Charger, Rules of the game y Letters from Iwo Jima, donde fue seleccionado para un papel dirigido por Clint Eastwood.

A partir de 2010, Evan Ellingson no tuvo más proyectos, lo cual lo llevó a alejarse de la actuación. Por el momento, no se conocen detalles sobre su funeral.