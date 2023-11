Jaime Bayly se disculpa con Amelia Vega por la incómoda entrevista de 2011 y revela la razón de su enojo con la Miss Universo

"Le pido disculpas a Amelia Vega porque la hice pasar un mal rato, porque me comporté como un patán. Si ella venía, era tarde en la noche, estaba de promoción, quería hablar de su disco y de Dios, yo debí ser más paciente, más humilde, más tolerante, dejarla expresarse, dejarla ser ella, y no empezar a disparar sobre ella como francotirador, disparándole además en zonas sensibles, en temas más o menos nerviosos y por ende enervándola". Así de reflexivo se mostró Jaime Bayly sobre su entrevista con Amelia Vega.

En 2011, el escritor y presentador de televisión peruano realizó a la Miss Universo 2003 una de las entrevistas más incómodas de todos los tiempos. En ella la atacó por sus creencias religiosas, minimizó la importancia de su corona y fue incisivo con su vida personal. Sin embargo, la criolla demostró sus tablas y desmontó cada uno de sus ataques, al punto de ser aplaudida por el público presente y televidente que seguía el show.

A más de una década de ese cuestionable accionar, el comunicador decidió contar su versión de la historia y revelar la razón de su enojo con la criolla, además de aprovechar para pedirle disculpas y reconocer que no estuvo a la altura de su invitada.

En un video que subió a su canal de YouTube titulado Miss Planeta Tierra, haciendo alusión a a uno de los epítetos con los que llamó a la modelo durante la peculiar conversación, el peruano reveló que la reina se habría burlado de la relación de Bayly con su mujer Silvia, asegurando que le dijo: "creía que era tu hija", también dice que la criolla se habría comportado de forma altanera con la mujer, minimizando su inteligencia. Por lo que, según él, una vez iniciada la entrevista ya había un mal rollo.

"Un viernes fuimos Silvia y yo al estudio (donde se grababa el programa) y nuestra gran invitada era Amelia Vega, yo no la conocía personalmente, sabía tres o cuatro cosas de ella, que había sido Miss República Dominicana y había ganado Miss Universo y, apenas nos saludamos fuera de cámara, algo se rompió entre ella, Silvia y yo", confesó.

Para justificar su accionar añadió: "Cuando Amelia me saludó le presenté a mi esposa y Amelia no fue cariñosa con Silvia, fue un poco burlona, fue un poco altanera y dijo: 'ah pero no parece tu esposa, parece tu hija', y yo sentí que la rebajó, ninguneó a Silvia... y entonces empezó la entrevista".

"El público ahí en el estudio estaba con Amelia", reconoció sobre la modelo de más de 6 pies de altura. "Es líndisima y altísima", añadió.

"Yo es que quería atacarla, ridiculizarla, ponerla en aprietos o hacerla llorar, sólo que, como se había portado un poco mal con Silvia, quería tomarle un poco el pelo también; entonces comenzó a hablar, porque era locuaz y habló de que su mamá había sido reina de belleza y añadió que su corona había sido posible por el Señor (Dios)". Ahí el presentador empezó a burlarse de las creencias de la modelo.

"Claro, yo ya tenía una actitud hostil hacia ella, exageradamente hostil, ambos, Silvia y yo ya la veíamos como altiva, arrogante, que se creía", recordando fragmentos de la entrevista.

Lo que la gente destacó de la entrevista y de lo conversado por Jaime fue la soltura de la modelo que, según los usuarios de redes sociales "se echó al bolsillo" a los antipáticos entrevistadores.

"Ella tenía sus tablas, su ego, se amaba", señaló sobre la actitud de la joven que en ese momento tenía 26 años.

Reconoció que ha sido constantemente atacado por su actitud con la modelo criolla. "Todo lo bueno y lo noble para ti", Amelia Vega.

A continuación, la entrevista