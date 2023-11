Carlo Ratti y el revolucionario concepto de las ciudades sensatas

Arquitecto, inventor, ingeniero y activista son solo algunos de los títulos y pasiones del doctor Carlo Ratti, director del MIT Senseable City Lab y especialista en diseñar ciudades que respondan a toda la ciudadanía sin deja de ser eficiente en el uso de sus recursos. Ratti, quien ha sido destacado en la lista de los "Best & Brightest" de la revista Esquire y en la lista de "25 Personas que cambiarán el mundo del diseño" de la revista Blueprint, recientemente estuvo en República Dominicana para impartir la conferencia "Impacto de la transición energética en la autonomía de las ciudades" en el marco del Congreso de Accesibilidad Urbana que cerró la Campaña Bastón Blanco 2023, de la Fundación Francina, y compartió sus pareceres sobre las más recientes tendencias del mundo del diseño urbano.

"Impacto de la transición energética en la autonomía de las ciudades", este fue el tema de su conferencia, ¿qué implica o en qué consiste esa transición energética y qué cambios serán necesarios para lograrla?

Este es un momento muy interesante al estudiar las ciudades y la razón es que las tecnologías que cambiaron nuestras vidas en los últimos 30 o 40 años están ingresando al espacio físico de las ciudades. Se podría decir que internet se está convirtiendo en el Internet de las Cosas. Está produciendo una enorme cantidad de datos que luego pueden analizarse y ayudarnos a comprender, diseñar y, en última instancia, vivir mejor en las ciudades. El tema de las ciudades inteligentes o, como nos gusta decir, ciudades sensatas, analiza cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que podemos repensar los espacios en los que vivimos.

Cuando se analiza el potencial para transformar las ciudades, sin duda nos vienen a la mente dos dimensiones clave. El primero trata sobre la transición energética, sobre cómo podemos hacer que las ciudades sean más sostenibles. Y el segundo tiene más que ver con las relaciones y cómo podemos hacer que las ciudades sean más accesibles e inclusivas.

A menudo digo que podrías retener tres números sobre las ciudades: 55, 75 y 80. Las ciudades representan sólo entre el 2% y el 3% de la superficie del planeta y en ellas está alrededor del 55% de la población, el 75% del consumo de energía, el 80% de las emisiones de CO2. Entonces, si somos capaces de hacer algo para que nuestras ciudades sean un poco más sostenibles, el impacto a escala global puede ser enorme.

¿Y los principales retos de las ciudades para lograr la sostenibilidad?

Si miro las ciudades de hoy, ciertamente hay dos desafíos clave. El primer desafío tiene que ver con la descarbonización, con la transición energética. Hoy en día, las ciudades son donde se consume la mayor parte de la energía, donde se producen la mayoría de las emisiones de CO2, y muchas ciudades a nivel mundial, especialmente todas las ciudades de la alianza C40, se comprometieron a convertirse en carbono neto cero para 2050. Así que, sin duda, un desafío clave es la transición energética, pero hay otros desafíos, y creo que uno de los más importantes también tiene que ver con el lado humano de las ciudades, con todos nosotros mientras vivimos juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras ciudades sean más inclusivas y más accesibles? Realmente se trata de observar el interfaz entre los humanos y el entorno construido.

Habla de ciudades sensatas, más que sostenibles o inclusivas, ¿a qué se refiere?

Hoy en día mucha gente habla de ciudades inteligentes. No me gusta mucho la palabra inteligente. Cuando pensamos en una ciudad inteligente, suena un poco como una computadora al aire libre. Por eso nuestro laboratorio en MIT se llama Sensible City Lab. Sensible en inglés tiene un doble significado, se trata de ser capaz de sentir, pero también de ser sensible. Y creemos que, debido a esto, realmente se centra en las dimensiones importantes. En particular, las dimensiones relacionadas con los circuitos de retroalimentación entre ciudades y ciudadanos y una ciudad sensible, especialmente desde el punto de vista humano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/13102023---entrevista-a-carlo-ratti---arquitecto---matias-boncosky-07.jpg Carlo Ratti habla sobre las realidades de una ciudad sensata. (MATÍAS BONCOSKY)

¿Las ciudades más sensatas nos convertirán en ciudadanos más sensatos?

Shakespeare dijo una vez: "¿qué es la ciudad sino la gente?". Entonces, de alguna manera, no se puede tener una ciudad inteligente, o mejor, una ciudad sensata sin gente sensata en su interior.

Ha mencionado que la opinión y participación de las comunidades/ciudadanos es vital para construir estas ciudades. ¿Cuál sería el camino que deberíamos seguir para planificar esta ciudad ideal?

A menudo me preguntan cuál es la ciudad ideal y, lamento decepcionarlos, no hay una ciudad ideal en el planeta, sino que en realidad hay muchas ciudades que prueban y son innovadoras en diferentes dimensiones. Si miras el mundo actual, puedes ver a Singapur innovando mucho en movilidad. Puedes ver ciudades como Milán experimentando con llevar la naturaleza al centro de la ciudad. Puedes mirar a Copenhague, centrándolo todo en la sostenibilidad. O Boston, que analiza cómo los ciudadanos pueden involucrarse más con la ciudad misma. Entonces, una forma de ver esto es pensar que la ciudad ideal no es una, sino una colección de todas las ciudades y toda la innovación que cada una está haciendo.

¿Qué tipo de tecnología juega un papel importante en estas ciudades?

Lo que hay detrás de ciudades más inteligentes y sensatas es en realidad la convergencia del espacio digital y físico, la unión de bits y átomos, en las que el internet se convierta en el Internet de las cosas y en realidad eso nos está permitiendo producir una enorme cantidad de datos. Es el mundo del big data. Y los macrodatos significan que sabemos muchas cosas sobre nuestras ciudades. Ese conocimiento es el primer paso para diseñarlas mejor y mejorarlas.

Más que un aspecto visual diferente, proyecta otra forma de vivir la ciudad, ¿cómo sería?

Piense en una ciudad como hardware y software. Por un lado, tienes una ciudad física hecha de ladrillos y piedras. Eso no cambia tan rápido. Piense en el hecho de que todavía hoy vivimos en edificios que fueron construidos hace 100, 200, 500, a veces 2000 años. Como seres humanos, necesitamos suelos horizontales para movernos. Necesitamos fachadas que nos protejan del medio ambiente. Necesitamos ventanas para mirar hacia afuera. Así que sí, las ciudades cambian con los nuevos materiales, pero son bastante permanentes. Sin embargo, lo que cambia muy, muy rápido es el software. El software es la vida, la vida que sucede dentro de la ciudad. Piense en cuánto han cambiado nuestras vidas en los últimos años debido al COVID, la forma de comprar cosas, de reunirse, de trabajar, de estudiar, todo es en línea. Ahí es donde el software está cambiando muy, muy rápido y creo que veremos la mayoría de los cambios en los próximos años.

De lo que ha visto hasta ahora de la ciudad de Santo Domingo, ¿cuáles son los principales pros y contras de su diseño urbano? ¿Y qué le ha llamado la atención en términos de accesibilidad?

He estado varias veces en Santo Domingo y también en RD en general, pero aún no conozco muy bien la ciudad. Me encantan diferentes partes de la ciudad, como la Zona Colonial. Creo que realmente está cambiando mucho y podría convertirse en una hermosa zona peatonal en el futuro, como en muchas otras ciudades. Creo que una de las cosas que probablemente hay que trabajar en Santo Domingo, como en otras ciudades a nivel global, es el tráfico y la movilidad. La congestión es un problema aquí, como lo es en Nueva York, Milán y otras ciudades. Ahí también creo que, con las tecnologías, mañana probablemente veremos una mejor cartera de soluciones de movilidad y seremos capaces de encontrar una mejor manera de permitir que las personas se muevan del punto A al punto B sin todos los problemas que hemos visto en la ciudad del siglo XX.

¿Influirá la IA en la forma en que se utiliza la tecnología en la construcción de este tipo de espacio?

Decíamos que la ciudad contemporánea está llena de datos, que el mundo es un espacio de big data. Cuando obtienes datos, puedes aplicar diferentes tipos de inteligencia para analizarlos. No hay inteligencia artificial a menos que haya datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Y así, gracias a los datos y a la inteligencia, podemos cambiar, en primer lugar, la forma de entender las ciudades. Tenemos bastantes proyectos que analizan una gran cantidad de imágenes visuales de ciudades de todo el mundo y tratan de segmentar las imágenes, analizarlas para comprender y darle mejor sentido al entorno urbano. ciertamente esa es una dimensión, pero la otra dimensión es cómo la inteligencia puede ayudarnos a analizar datos nuevos y en tiempo real para crear circuitos de retroalimentación, especialmente con los ciudadanos y con la vida en la ciudad. Así que nuevamente se convierte en una forma mediante la cual nuestras ciudades, gracias a la inteligencia, pueden comenzar a comportarse de manera fluida y comienzan a parecerse un poco más a organismos vivos.

Usted es un firme creyente de que una buena organización urbana también reduce las desigualdades sociales, ¿cómo se puede lograr esto?

Desde el principio, las ciudades han sido lugares de integración. Al mismo tiempo, también han sido lugares de segregación. En el pasado teníamos guetos, barrios donde sólo tenían que estar algunos tipos de personas. El gueto en realidad, el nombre proviene de Venecia, era un barrio de Venecia donde los judíos tenían que quedarse hace 200 años y no podían salir de esa parte de la ciudad durante la noche. Afortunadamente eso ya no sucede en las ciudades de todo el mundo, pero todavía tenemos lo que llamamos guetos liminales. No son guetos visibles. No puedes verlos a simple vista, pero puedes verlos con datos. Los datos pueden ayudarnos a comprender mejor estas fallas invisibles en nuestras ciudades para que luego podamos comenzar a repararlas.

¿Cuáles son las principales tendencias del diseño urbano internacional?

Inteligencia y sostenibilidad no son dos cosas diferentes. En realidad son lo mismo. Y son parte del futuro en el que intentamos observar la convergencia entre el mundo natural y el artificial. Por un lado, ciudad inteligente significa que podemos utilizar tecnologías; inteligencia artificial, para que el mundo artificial, el mundo de los edificios y las ciudades responda de una manera más similar al mundo natural. Por otro lado, gracias a la naturaleza, podemos utilizar elementos naturales como componentes básicos de nuestro entorno construido. Y, de nuevo, lo inteligente y lo sostenible son en realidad la misma cosa, lo que conduce a un camino de coevolución esperanzadora entre lo natural y lo artificial.

¿Cree que las nuevas generaciones de arquitectos e ingenieros están recibiendo la formación adecuada para adaptarse a estas tendencias?

Diseñar una ciudad hoy está cambiando inmensamente. Es necesario examinar no sólo el componente físico de la ciudad, los datos y la informática, sino también las diferentes disciplinas. Inspírate en la biología y la naturaleza al pensar en un sistema complejo. Y entonces, como resultado, necesitamos cambiar el plan de estudios y eso significa que lo que un arquitecto o un planificador debería aprender hoy tiene que ser muy diferente de lo que se enseñaba hace apenas unos años.

Las ciudades que se construyan dentro de los parámetros de la ciudad sensible, ¿serían un mejor lugar para vivir?

Podemos pensar en la tecnología. Podemos tener muchas herramientas para cambiar nuestras ciudades, pero lo importante es mirar realmente nuestro objetivo, el cual siempre tendrá que ser hacer mejores ciudades para las personas.

Si pudiera cambiar algo de Santo Domingo, para que pudiera estar en camino de convertirse en una ciudad más sensata, ¿qué cambiaría?

¿Una recomendación para Santo Domingo? He estado aquí bastantes veces, pero no conozco muy bien la ciudad. En realidad, tal vez daría tres recomendaciones: hay que empezar escuchando a la gente, a la gente y a la gente.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en una ciudad sensata?

Cuando pensamos en sostenibilidad, eso significa desarrollar y diseñar ciudades que utilicen menos energía, pero también significa pensar en una ciudad circular, no en una ciudad que produce muchos residuos, residuos que van al vertedero, sino en realidad una ciudad donde todo es reciclado. Y, nuevamente, se trata de aprender de la naturaleza.

Cuando nos fijamos en el tráfico, también habrá muchos cambios. Uno de ellos tiene que ver con la autonomía. Creo que la autonomía es muy interesante, sobre todo si piensas en una ciudad más accesible. Pero, al mismo tiempo, no conviene apostar todo a los coches autónomos. Podríamos terminar con ciudades abarrotadas de taxis robot. Así que lo importante es ver cómo en el futuro podemos tener una cartera más amplia de soluciones de movilidad. Algo que pasa por la movilidad activa, las patinetas, la micromovilidad y, sí, también, los coches autónomos.

Cuando nos fijamos en la tecnología y la autonomía, también pueden desempeñar un papel importante para mantener limpias nuestras ciudades, para gestionar y recoger residuos. Se puede pensar en vehículos más pequeños, yendo a donde hoy no se puede llegar con vehículos grandes. Puedes pensar en ir en horas del día, cuando interfiere menos con el funcionamiento de la ciudad. Una vez más, la tecnología aquí también puede ser más ágil y, de hecho, ayudar a abordar uno de los mayores desafíos que las ciudades han tenido desde el principio.

Beatriz Bienzobas

Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente dirige la sección Revista de Diario Libre en República Dominicana.