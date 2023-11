Miss Universo: este es el jurado que seleccionará a la nueva reina del universo

A pocos días de celebrarse el certamen de belleza Miss Universo, la organización presentó el comité de selección para la 72ª edición del concurso que se llevará a cabo el 18 de noviembre en la capital de El Salvador.

Diario Libre, vía @arajetairlines, ya se encuentra en El Salvador cubriendo las incidencias del evento donde participa la representante dominicana Mariana Downing.

Este año, el jurado está compuesto por una variedad dinámica de personalidades y profesionales del mundo de la belleza, la moda, el arte y la comunicación, entre los que destacan: Carson Kressley, Connie Mariano, Sweta Patel, Janelle Commissiong, Giselle Blondet, Denise White, Iris Mittenaere, Avani Gregg, Mario Bautista y Halima Aden.

A continuación, un resumen con los perfiles de los jurados de esta edición:

Halima Aden

Es una supermodelo pionera conocida por romper barreras en la industria de la moda. En 2016 hizo historia como la primera modelo con hijab en firmar con una agencia importante, y luego se convirtió en la primera en usar hijab y burkini en el certamen Miss Minnesota USA.

Mario Bautista

S e ha convertido en uno de los cantautores mexicanos más relevantes del momento en la industria de la música latina. Actualmente conquista múltiples escenarios alrededor del mundo, con una extensa trayectoria musical y tres álbumes de estudio. Mario Bautista continúa elevando su maestría musical y está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Giselle Blondet

Es la copresentadora del popular programa vespertino de Telemundo, La Mesa Caliente. La personalidad de televisión, presentadora, actriz, autora y empresaria puertorriqueña ha actuado y protagonizado más de 25 telenovelas, numerosas películas y obras de teatro en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina.

Janelle Commissiong

Fue la primera mujer de color en ser coronada Miss Universo. Como Miss Trinidad y Tobago utilizó su plataforma para defender la educación de los niños, el empoderamiento de las mujeres y abogar por organizaciones benéficas en todo el mundo. Commissiong recibió el más alto honor de Trinidad y Tobago: 'La Cruz de la Trinidad'.

Avani Gregg

Es una de las creadoras de belleza digitales de la Generación Z más prolíficas del planeta. Sus videos de maquillaje presentan una gama magistral de habilidades artísticas, desde looks atrevidos con efectos especiales hasta glamour brillante y colorido. Su sentido único del estilo se materializa en siluetas informales y modernas con influencias urbanas, pero también en looks de diseñadores emergentes inspirados en las pasarelas.

Carson Kressley

Es una personalidad televisiva ganadora del premio Emmy, experto en estilo, diseñador de moda icónico, diseñador de interiores y autor de best sellers del New York Times. Se convirtió en una estrella destacada en Queer Eye for the Straight Guy de Bravo, y sus colaboraciones con Oprah Winfrey revolucionaron el sentido personal del estilo en la moda estadounidense.

Connie Mariano

La distinguida carrera de 24 años de la Dra. Connie Mariano en la Marina de los EE. UU. incluye nueve años de servicio en la Casa Blanca como médico para tres presidentes de los EE. UU. y un papel de liderazgo como la primera mujer Directora del Servicio Médico de la Casa Blanca.

Iris Mittenaere

Es una modelo, presentadora de televisión y autora de best sellers francesa que fue coronada Miss Universo 2016. Lanzó su carrera en televisión dos años después como copresentadora de Ninja Warrior de Francia y fue finalista en Dancing con las Estrellas (Francia). Iris también fue la meneuse de revue (artistas principal) en su propio espectáculo icónico, 'L'Oiseau Paradis', en uno de los cabarets más famosos del mundo en París.

Sweta Patel

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/15/sweta-patel-roku.jpg

Es vicepresidenta de marketing y comercialización de crecimiento en el canal de TV Roku, donde encabeza la participación de los espectadores y la monetización tanto para Roku como para The Roku Channel.

Denise White

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/15/pg-3-plugged-in-denise-white.jpg

Estratega de crisis deportivas y fundadora de EAG Sports Management, ha superado los límites de la industria del deporte y redefinido los estereotipos. Denise es conocida como la 'Papa Olivia del mundo del deporte' y es considerada una pionera en el mundo del deporte y la gestión de crisis, representando algunos de los nombres más importantes del deporte. Fue coronada Miss Oregon USA en 1994 y recibió el título de 'Miss Simpatía' en el concurso Miss USA de 1994.

En un comunicado de prensa, Paula Shugart, presidenta de la Organización Miss Universo y productora ejecutiva del programa, aseguró: "Nos sentimos honrados de contar con miembros del comité tan brillantes este año. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única al desafiante e intrincado proceso de elegir solo un delegado especial para llevar la corona como nuestro embajador global para el cambio social y el empoderamiento de las mujeres en 2023".

El certamen de Miss Universo se llevará a cabo en El Salvador el 18 de noviembre de 2023 y contará con la producción ejecutiva de InventTV de Sergio Alfaro. La competencia se transmitirá por The Roku Channel y por Telemundo dentro de los Estados Unidos. En República Dominicana se transmitirá por Color Visión.

El canal Roku es gratuito y fácil de ver a través de dispositivos o televisores Roku, y también es fácilmente accesible en línea en TheRokuChannel.com, dispositivos iOS y Android, televisores Amazon Fire, televisores Samsung y Google TV, y otros dispositivos con sistema operativo Android TV.