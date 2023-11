Mariana Downing responde a las críticas con humildad tras su participación en la preliminar de Miss Universo

El escenario de Miss Universo no solo es un derroche de glamour y belleza, sino también un espacio de presiones y expectativas. Mariana Downing, la representante de República Dominicana, se encontró en el centro de la polémica después de su participación en la preliminar del concurso. Sin embargo, en lugar de sucumbir a las críticas, Mariana respondió con una mezcla de humildad y resiliencia.

La noche de la preliminar, los comentarios en las redes sociales y las discusiones sobre el desempeño de Mariana inundaron el ciberespacio. Las críticas, a veces injustas, no lograron opacar el brillo de la candidata dominicana. Después de su presentación, Mariana no dudó en abordar las críticas y ofreció una respuesta sincera y conmovedora: "Me siento muy bien. Me equivoqué un poco, pero no importa. Soy humana. A los dominicanos los amo, pero cálmense, todo va a salir bien", dijo a Carlos Adyan en una entrevista para Telemundo.

Estas palabras, cargadas de humanidad y autenticidad, revelan la fortaleza de Mariana ante la adversidad. Su capacidad para reconocer errores con gracia y recordar a todos que, en última instancia, somos seres humanos sujetos a fallos, resuena en un mundo que a menudo exige perfección.

La respuesta de Mariana también lleva consigo un mensaje de amor y conexión con su país natal, demostrando que, a pesar de las críticas, su lealtad hacia los dominicanos sigue intacta. En un momento en que la presión mediática puede resultar abrumadora, Mariana opta por transmitir calma y confianza, recordándonos que la verdadera belleza va más allá de las apariencias.

Más allá de la competición, la actitud de Mariana Downing deja una impresión duradera. En un mundo obsesionado con la perfección, su respuesta frente a la adversidad se convierte en un ejemplo de fortaleza y autoaceptación. Independientemente de los resultados finales en Miss Universo, Mariana ya ha demostrado que su belleza va más allá de la pasarela, marcando un lugar en los corazones de muchos fanáticos.

Magali Febles en defensa de Mariana

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/16/dominicanrepublic-0975.jpg Mariana Downing desfila en la preliminar de Miss Universo 2023. (CORTESÍA MISS UNIVERSO)

Magali Febles, directora de Miss República Dominica pidió a los seguidores que no pierdan la fe y esperen hasta la noche final para hacer sus evaluaciones. Hizo hincapié en que la perspectiva de los televidentes puede diferir de la experiencia en primera fila, donde factores como el calor, el porte y el movimiento del vestido influyen en la apreciación de cada candidata.

¿Qué sigue en Miss Universo?

Esta noche, la candidata que representa a República Dominicana podrá lucirse en la velada que promete resaltar la diversidad y riqueza cultural de los países representados en Miss Universo, la esperada Gala de Traje Típico.

