Netflix estrena este jueves primera parte de la última temporada de "The Crown"

La espera terminó. Netflix estrenó este jueves 18 de noviembre la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown.

"Toda historia tiene un cierre...", se lee en una publicación de la plataforma de streaming en Instagram acompañada de un video en el que Elizabeth Debicki en la piel de la princesa Diana habla de lo que significan para ella sus hijos.

"Ser madre es lo que realmente me hace feliz. Cuando me voy a la cama, duermo pensando en mis hijos, no en un hombre ni en una tarea o un deber", reflexiona mientras pasan imágenes de momentos especiales junto a William y Harry.

¿Cuándo se estrena la segunda parte?

Netflix estrenó hoy los primeros seis episodios de la sexta temporada de "The Crown". Casi un mes después, el 14 de diciembre, lanzarán los seis capítulos restantes. La trama se centra en algunos de los momentos más relevantes de la familia real británica durante las décadas de los 2000.

Esta última entrega está protagonizada por Imelda Staunton como la Reina Isabel II, Elizabeth Debicki como la princesa Diana, Ed McVey como el príncipe William, Luther Ford como el príncipe Harry, Meg Bellamy como Kate Middleton, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Dominic West como el Príncipe Carlos y Olivia Williams como Camilla Parker-Bowles.