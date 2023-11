Tras más de 20 años, Paula Shugart se despide como presidenta de Miss Universo

Tras más de 20 años como presidenta de la Organización Miss Universo, Paula Shugart abandona su cargo. El anuncio lo hizo anoche durante la competencia de trajes típicos del certamen de belleza en El Salvador, dejando a más de uno sorprendido.

"El sábado es mi último show como presidenta de Miss Universo", afirmó Shugart, quien aclaró que se trata de una decisión que llevaba años considerando y que no fue por "los últimos acontecimientos".

"He aprendido lo que significa ser realmente un líder transformacional. El liderazgo no consiste sólo en una persona, sino en poner las necesidades del equipo por encima de todo a la hora de crear una visión de futuro. Vivimos esa visión aquí en Miss Universo, y me impulsa hacia mi próximo paso", dijo la líder de la organización.

En su discurso, prometió contarle al mundo las bondades del nuevo El Salvador y agradeció al presidente Nayib Bukele por todas las atenciones. "No puedo pensar en un mejor lugar que este hermoso país, en este magnífico escenario para anunciar el final de mis años como presidenta de Miss Universo", indicó.

Shugart se desempeñó como vicepresidenta de producción de Miss Universo desde 1998 hasta 2001, año en el que fue nombrada al cargo que pronto dejará vacante.