Magali Febles: "Uno no va a hacerle daño a una candidata, porque es hacerme daño a mí"

Las críticas le han llovido a la directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, luego de que la candidata dominicana, Mariana Downing, no lograra entrar al grupo de 20 finalistas.

Internautas acusan a la preparadora de reinas de "descuidar" a la dominicana para enfocarse en la preparación de Miss El Salvador, Isabella García-Manzo, quien llegó al Top 10. Como ya es costumbre, Febles se defendió de sus detractores a través de sus redes sociales.

"La candidata que representa a RD, me representa a mí como dueña de la franquicia. Si yo tengo una candidata que no me hace buen papel, la primera afectada soy yo, y yo quiero lo mejor para ella, porque es mi candidata", explicó en un En Vivo de Instagram realizado este lunes.

La hacedora de reinas aclaró que, al igual que ella, hay otras directoras de la franquicia que se encargan de preparar a candidatas de diferentes países para la competencia internacional. "Yo quisiera que ustedes entendieran que yo no soy la única directora que trabaja con varios países".

"Este año tenía ofertas de varios países para yo entrenar candidatas allá y yo no las acepté y me perdí de ganar muchísimo dinero por dedicarme a mi candidata", aseguró. "A mí me pueden contratar para entrenar a otra candidata de otro país, pero eso es pasajero. La candidata mía también la tengo que entrenar bien, porque si ella no luce bien, no luce bien mi marca".

Febles finalizó el Live enfatizando que las personas deben comprender que no apoyar a la candidata de su país es hacerse un daño a sí misma. "Uno no va a hacerle daño a una candidata de ignorarla, de no entrenarla, de no trabajarla, porque es hacerme daño yo", concluyó.