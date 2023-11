Ponen en circulación poemario Saudade del escritor Antonio del Orbe

En presencia del director provincial del Ministerio de la Cultura, Rafaelito Mirabal y el subdirector de prensa de la presidencia, Lucido Gómez, La Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, presentó la obra literaria "Saudade" del escritor Antonio del Orbe.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de Alianza Cibaeña, Johnny Guerrero, quien resaltó la importancia de la puesta en circulación del poemario, ya que el mismo estimula al romanticismo y contiene anécdotas contadas en prosa del autor.

El autor del poemario, Antonio del Orbe, introdujo su discurso diciendo: "Escribir sobre la infancia supone siempre un riesgo, colosal por demás, del que por más intentos que hagamos nunca salimos ilesos. El pretendido de Saudade es trazar una ruta a través de este acontecer, mirar de cerca y poder ver con ojos de buen observador este tiempo primario que será siempre la infancia sin distraerse de la relatividad que somos".

Explicó que memorias y recuerdos viajan con nosotros a lo largo de nuestras vidas que unos prevalecen, otros cuestan evocarlos, pero en la dualidad el olvido será siempre una forma exquisita de memoria, un instrumento para discurrir con donaire entre el placer y el displacer.

Sobre el autor

Antonio del Orbe nació en 1964 en la ciudad de Santo Domingo, desde muy pequeño ha estado inmerso en el mundo de las bellas artes, cultivando los géneros de Poesía, Cuento y Ensayo respectivamente.

Es médico con especialidad en psiquiatría y epidemiología, además estudio Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

En el año 1986 pasó a servir como asistente del Doctor Joaquín Balaguer, en aquel entonces presidente de la República. Desde el 2003 hasta el 2009 fue Gobernador del Teatro Nacional.

Ha escrito más de 40 poemarios, todos disponibles en Amazon. En el caso de "saudade", el libro está compuesto por 72 páginas que componen 50 escritos.

En acto estuvieron presentes el expresidente de la Alianza Cibaeña, Luis Córdoba; el ensayista y poeta Ramón Cordero; el poeta William Acevedo; el ex procurador fiscal Mario Matías; el magistrado Renso Idonore; Belkis García, expresidente de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci); Diego Antonio del Orbe, hijo del escritor de la obra; y la poetisa Mercedes Amalia, hermana del escritor de la obra, entre otros invitados.