Magali Febles reacciona a logros de El Salvador tras Miss Universo

Magali Febles, directora de Miss República Dominica reaccionó a los resultados publicados por el Gobierno de El Salvador tras el reciente certamen de Miss Universo. Febles, explicó que el año pasado obtuvo los derechos para ser la sede en República Dominicana, pero fue imposible obtener el apoyo de las autoridades dominicanas.

En su mensaje, Febles detalló los esfuerzos realizados para asegurar la sede en República Dominicana, incluyendo la renuncia a beneficios económicos con tal de hacer realidad el sueño de que su país fuera el anfitrión del evento. A pesar de los intentos y la inversión de recursos, lamentó que no se haya materializado.

"El año pasado me otorgaron los derechos de la Sede para República Dominicana, luche hasta parecer una mendiga de un lado a otro buscando ayuda. En ese entonces eran 4.5 millones de dólares el costo. Llevo años luchando por ese sueño. Conseguí 3 millones de los 4.5 en las empresas privadas", dijo mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

La empresaria resaltó los impactos positivos que eventos de esta magnitud pueden tener en la economía y el turismo de un país, citando el ejemplo de El Salvador, donde, a pesar de la oposición inicial, el presidente decidió acoger el certamen de Miss Universo, logrando uno de los mejores concursos en la historia del país centroamericano.

Resultados de Miss Universo en El Salvador

Estos resultados se tradujeron en recibir en una semana 65,000 visitantes, 122 millones de personas conectadas el día del concurso y dejó una divisa al país de 177 millones de dólares.

Febles comparó la situación con la experiencia de República Dominicana en 1977, destacando los beneficios económicos y la proyección internacional que el evento brindaría. En su mensaje, instó a las autoridades dominicanas, incluyendo al presidente Luis Abinader, al ministro de Turismo, David Collado, y a otros líderes, a considerar nuevamente la posibilidad de ser la sede de Miss Universo.

Al referirse a Miss Universo aseguró que este es el evento de belleza más importante del mundo. "¿Todavía no me creen?", pregunta la creadora de reinas al mismo tiempo que etiqueta a los principales líderes del país.

"No sé si es que mi mente es muy avanzada o las personas aquí tienen falta de visión. Le dije a un ministro que me ayudara y me dijo que si lo hacían los acabarían, pero no se puede dirigir con miedo", dice Febles en su comunicado.

La empresaria hizo hincapié en la importancia de la inversión para obtener ganancias a largo plazo, argumentando que eventos de esta envergadura benefician a diversos sectores, desde la industria turística hasta comerciantes locales. Magali Febles concluyó su mensaje llamando a la unión para lograr este objetivo y enfatizando la viabilidad de celebrar el certamen en República Dominicana.

"Yo tenía razón. Para ganar hay que invertir. Luchemos juntos para lograr esta meta. ¿Se puede?", concluyó.