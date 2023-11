Preocupación por el arte pictórico en la Bienal Nacional de Artes Visuales

El artista visual Dustin Muñozy la maestra Elsa Núñez, Premio Nacional de Artes Visuales (BNAV), visitaron la redacción de Diario Libre, ocasión en la que reflexionaron sobre el futuro de la Bienal Nacional de Artes Visuales, certamen que celebró este año su treinta aniversario.

Muñoz, cuyas obras artísticas han recibido varios reconocimientos, comenzó el pasado año una investigación con el propósito de conocer detalles importantes del rol de los actores que gravitan en la BNAV.

"En la bienal pasada realizamos un estudio que se enfocó en el dibujo. En esta oportunidad hemos presentado los resultados de una investigación que abarca a la BNAV completa", avanzó Muñoz.

Premios

La Bienal Nacional de Artes Visuales premia las obras más destacadas en nueve categorías. "Un artículo de las bases del concurso establece que los premios son sin distinción de categorías, sin embargo, esto lo que está provocando es que entreguen todos los premios a una categoría como ha sucedido en esta bienal", sostuvo.

El artista remarcó que el jurado de la Bienal Nacional de Artes Visuales reconoció el dibujo con un premio, dos galardones para el arte pictórico y seis distinciones en instalación.

"Y yo me pregunto, si la finalidad es incentivar el arte, resulta que en un futuro será muy poco probable que los artistas se entusiasmen a participar en categorías que no son premiadas", indicó Muñoz.

Agregó: "Desde 2005, fecha en la que se introdujo la modificación de los criterios en la BNAV, la escultura, por ejemplo, ha ganado cuatro premios, el dibujo cinco y el grabado dos", aseguró.

Por dentro

Argumentó que, en los casos de la pintura, el dibujo y la escultura solo tienen un 3 % de probabilidades para alzarse con el premio según las estimaciones de su investigación.

"Ahora se presentaron 26 instalaciones, resultando premiadas seis. En el historial de la Instalación desde 2005, sus creadores se han llevado 25 premios, muy por encima de las demás categorías; la pintura, que es la más cultivada en República Dominicana, ha sido la menos favorecida en 20 años con montos por debajo".

De acuerdo con la publicación de Muñoz, la escultura, la pintura y el dibujo, las tres categorías con las que se iniciaron las bienales, no han sido merecedoras del monto económico que las autoridades han entregado a la Instalación.

Habla Elsa Núñez

Elsa Núñez, Premio Nacional de Artes Visuales e integrante del Consejo de Cultura, comparte la preocupación expresada por el destacado artista Dustin Muñoz.

Y recuerda, tal y como afirma Muñoz, que la BNAV reconocía las artes visuales o plásticas en los apartados de dibujo, escultura y pintura.

"En cada categoría se otorgaban tres premios en diversas manifestaciones. Ahora resulta que se entregaron nueve premios, de los cuales seis fueron a parar a manos de las instalaciones, marginando a las artes visuales", dijo Elsa Núñez.

La maestra entiende que existe una falencia en la selección. "El jurado, con todo respeto, entiendo que ha fallado porque en ningún museo del mundo se va a ignorar el arte pictórico para darle prioridad a la instalación", afirmó Núñez.

La galardonada artista y maestra de más de una generación puntualizó que no le resta mérito al trabajo de quienes apuestan a las instalaciones, pero es un arte muy efímero.

"Ese arte no perdura y se supone que cada obra premiada por la BNAV formará parte de la colección del Museo de Arte Moderno, (MAM), pero el montón de piedras que ganó hace unos años fue a parar a la basura porque no hay donde conservarla en el MAM. En la pintura no ocurre lo mismo porque se preservan para siempre", reflexionó.

Del jurado

Muñoz hizo un llamado al Ministerio de Cultura y a la Comisión Organizadora de la Bienal de Artes Visuales a replantearse el modelo de trabajo ya que no deben trabajar únicamente cuando se convoca el codiciado certamen, sino que tienen que conocer lo que acontece durante un año.

Dustin Muñoz es opuesto a que tres personas integren el jurado de la Bienal Nacional de Artes Visuales por lo que implica la evaluación de las obras a seleccionar.

"En otras ocasiones teníamos más jurados, hoy son menos. Y eso hay que revisarlo porque una cosa es el juicio del gusto y lo otro es la valoración estética y técnica, tal como establecen las bases del concurso, comentó.

Favoritismo

De acuerdo con el criterio de Muñoz, la inclinación temática favorece las instalaciones.

"Nosotros no estamos diciendo que no deben participar, es que no se inclinen todos los premios hacia una categoría. Las instalaciones tienen más espacios que las otras obras, tienen luces, sonido, lo que afecta a quien está observando las obras mudas", sostuvo.

Comentó que los artistas jóvenes se han alzado con el Gran Premio de la Bienal Nacional de Artes Visuales en su primera participación.

"Nadie con menos de 40 años ha ganado el Gran Premio en pintura o en dibujo, sin embargo, en modalidades como performance, instalación o videos han ganado con menos de 40 años. Esos son elementos que deben tomar en cuenta, no es que no participen", afirmó Dustin.

Para Elsa Núñez, de continuar con esa práctica, en un futuro los pintores se sentirán marginados y se abstendrán de participar en la convocatoria de la BNAV por la preferencia de las instalaciones.

"El Ministerio de Cultura debe revisar todo lo que tiene que ver con la Bienal Nacional de Artes Visuales, desde la Comisión Organizadora hasta el jurado. Como parte del Consejo de Cultura y en representación de los artistas plásticos en ese órgano pido que eso sea revisado porque están perjudicando a los plásticos", aseguró Elsa Núñez.

Inversión

Este año, la Comisión Organizadora de la Bienal Nacional de Artes Visuales informó que recibió 718 obras de 338 artistas.

Entre las creaciones seleccionadas figuran 58 pinturas, seis cerámicas, tres acciones plásticas, veinticinco instalaciones, una obra de medios mixtos, tres videos, una obra gráfica, 11 esculturas, 17 fotografías y 23 dibujos.

Muñoz estimó que los participantes habrían invertido alrededor de 40 millones de pesos para la elaboración de las obras que someten a la BNAV.

"Estamos hablando que de 388 artistas que enviaron quedaron fuera 262, para un total de 570 obras que fueron rechazadas", sostuvo.

Elsa Núñez (NEAL CRUZ)

Ayuda

Sugirió a las autoridades estatales comprar las obras como forma de contribuir con los artistas nacionales cuyos trabajos no fueron seleccionados.

"Esos artistas trabajaron durante meses para poder entrar. No comprar esas obras, o al menos promover exposiciones, es contrario a la esencia de la Bienal Nacional de Artes Visuales, la cual procura estimular la creatividad", reflexionó.

En términos monetarios, Muñoz informó que "se han entregado en premios RD$21,650,000 en las últimas ocho bienales, y la desigualdad se ha expresado de la siguiente manera:

Información encontrada Instalación RD$7,900,000 (36.49%)



Pintura RD$4,200,000 (19.40%)



Dibujo RD$2,250,000 (10.39%)



Fotografía RD$1,800,000 (8.31%)



Performance RD$1,750,000 (8.08%)



Video RD$1,300,000 (6.00%)



Escultura RD$1,050,000 (4.85%)



Cerámica RD$ 850,000 (3.93%)



Obra gráfica RD$ 550,000 (2.54%)