Magali Febles habla sobre supuesta discusión por vestido entre familia de Miss RD y Miss El Salvador

Miss Universo 2023 sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista, Miss Colombia, Camila Avella, contó que las familias de las candidatas de República Dominicana, Mariana Downing, y El Salvador, Isabella García-Manzo, se pelearon tras bastidores por un vestido.

"Yo entre tantas cosas que pasan en el ´backstage' sí vi que entre familias, tú sabes que El Salvador y República Dominicana estaban muy juntas y pues son cosas que pasan y creo que fue por un vestido", comentó la beldad colombiana al periodista Carlos Claro del programa Entretenimiento RCN.

La confesión avivó el rumor que surgió días previos a la gala final del certamen, de que la directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, había hecho un cambio entre los vestidos de la preliminar de Downing y García-Manzo.

A través de un En Vivo, Febles respondió diciendo que no sabe de dónde salió esa información y que pidió una investigación.

"Quiero decirles que pedí una investigación para saber de dónde sale este disparate porque yo quiero que ustedes sepan, primero, que hay tanta gente de seguridad. La supervisora está al lado de las muchachas todo el tiempo por si una candidata tiene una mala conducta o discute...", refirió la preparadora de reinas de belleza.

Febles continuó: "Para qué vamos a estar dándole atención a gente chismosa sin oficio, que obviamente sin oficio, una candidata mía llega tan lejos y yo no le permito que ande chismeando, porque ahora la gente la va ver a ella porque dijo un chisme, no porque llegó tan lejos, no porque es la primera madre que llega, que se clasifica".

Críticas por preparar a dos candidatas

Este año, la directora de Miss República Dominicana Universo preparó tanto a la representante dominicana como a la salvadoreña, por lo que recibió críticas. Internautas acusaron a Febles de "descuidar" a la dominicana para enfocarse en la preparación de Miss El Salvador.

"La candidata que representa a RD, me representa a mí como dueña de la franquicia. Si yo tengo una candidata que no me hace buen papel, la primera afectada soy yo, y yo quiero lo mejor para ella, porque es mi candidata", respondió en su momento a las críticas.