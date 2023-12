"Soy un libro abierto"; Mariasela Álvarez tras cuestionamiento de millonario contrato de su hijo

"A toda la gente que conoce a uno y que quiere a uno no hay que darle ninguna explicación.

(Tengo prácticamente) la vida entera frente al ojo público con muy poquito que esconder, porque siempre hay algo privado, una vida íntima que tú quieres mantener para ti, pero con la mayor parte de la vida de uno expuesta a los ojos de todos".

Así reaccionó la veterana comunicadora Mariasela Álvarez a los señalamientos de que su hijo Andrés Fernández del Pino fue beneficiado con un millonario contrato en una institiución gubernamental.

Y agregó: "No importa lo que se quiera decir, no importan las palabras insultantes, vulgares y groseras que se usen. Eso simplemente habla de la naturaleza de quien emite ese tipo de comentarios, no de la persona que los recibe", dijo sin querer dar importancia a lo que, a su juicio, no lo merece.

En la información, donde se cuestiona el contrato, se ha querido destacar el hecho de que ser hijo de una figura pública le habría ayudado en el proceso.

Aunque no se refirió al tema del contrato de su hijo, la Miss Mundo 1982 utilizó las cámaras de su programa "Esta Noche Mariasela" para referirse al tema, asegurando que no hay que dar explicaciones al respecto porque su vida "ha sido un libro abierto".

Exitosa carrera en los medios

En 1991, Mariasela Álvarez abandonó la Arquitectura por la televisión, donde se inició con el programa Con Los Ojos Abiertos como copresentadora junto a Milagros Germán, un talk show semanal de una hora de duración el cual estuvo 4 años en el aire. En 1996 abre su compañía productora de televisión, "Maralva S.A", la cual produjo 4 miniseries durante 8 años.

Ese mismo año sale al aire con el programa Esta Noche Mariasela, un programa de variedades semanal de dos horas de duración, el cual recibió en cuatro ocasiones el Premio Casandra al "Mejor Programa Especial de Televisión".

En el 2012, hace su regreso a la televisión dominicana con su programa Esta Noche Mariasela, el cual en esta ocasión se transmite de lunes a viernes de 08:00-09:00 PM por Color Visión.