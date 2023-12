Iluminada Muñoz presenta especial de Navidad desde centro geriatrico en La Vega

La comunicadora Iluminada Muñoz se trasladó hacia la comunidad Pontón, La Vega, con el equipo de producción del programa "Iluminada La Entrevista" para compartir un almuerzo navideño junto a los 117 adultos mayores que integran el Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana en esa provincia.

La visita al recinto ancianato fue propicio para el especial de Navidad 2023 del programa que produce y conduce.

Allí, los internos degustaron un delicioso menú navideño y departieron a ritmo de música con Iluminada Muñoz, indica una nota de prensa enviada a este medio.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/iluminada-munoz-especial-navidad-3.jpg La comunicadora compartió con los adultos mayores del geríatrico San Joaquín y Santa Ana de La Vega.

A su llegada, la comunicadora fue recibida por Sol Teresa de Jesús Madera Paulino, directora del recinto y quien ha asumido el rol de acoger a los geriátricos como a su familia, durante 18 años.

Tras ser entrevistada, Sol Teresa manifestó gratitud a Iluminada Muñoz por su visita constante en festividades como "Día de los padres", "Día de las Madres" y "Navidad".

"Es importante para un pueblo saber que cuenta con un área para los adultos mayores y me da alegría ver a muchas personas como tú, que apoyan la misión", expresó Sol Teresa.

El recorrido que hizo la comunicadora Iluminada Muñoz en "Iluminada La Entrevista", fue propicio para conocer las inquietudes de quienes lo dirigen, saber que les hace falta.

Las necesidades de los ancianos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/iluminada-munoz-especial-navidad-2.jpg Iluminada Muñoz conversa con Sol Teresa de Jesús Madera Paulino, directora del recinto. (FUENTE EXTERNA)

Teresa informó que necesitan salones más amplios para poder acostarlos de manera separada, pues según explicó algunas tienen condiciones de salud mental que pudieran perturbar el sueño de los demás internos, entre otros detalles.

De su lado, Iluminada exteriorizó gratitud por el cálido recibimiento, que siempre recibe al visitar el Centro Geriátrico.

"Cada vez que me voy de aquí, me voy más llena, más que traerle algo, me llevo el cariño de ellos, el cariño de sol Teresa", comentó.

Informó que con la entrevista que se transmite por CDN canal 37 "se hará lo posible para que autoridades atiendan el llamado de colaborar con el centro para que se mantenga en condiciones óptimas".

Sobre el programa de televisión

Es una entrega televisiva de entrevistas especiales con figuras relevantes del ámbito político, social y del arte. Tuvo su lanzamiento el 8 de octubre del 2023, siendo sus entrevistados las figuras Wason Brazoban, Rafael Paz, Juliana O ´Neal, Jatnna Tavárez, Miralba Ruiz y otros.

Se transmite cada domingo a las 11:00 p.m. por CDN canal 37.