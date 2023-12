Este 25 de diciembre la veterana locutora María Cristina Camilo cumple 106 años

Este 25 de diciembre no solo se celebra Navidad; también es el día del natalicio de la veterana locutora María Cristina Camilo, quien arriba a los 106 años de vida.

Considerada la primera mujer en engalanar la televisión dominicana, Maíta, como se le conoce, nació un día como hoy del año 1917 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Camilo estudió locución, actuación y piano. Es la persona más longeva en los medios de comunicación en República Dominicana. Por su extensa y destacada trayectoria, ha recibido múltiples premios y reconocimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/25/maria-cristina-camilo-105.jpg María Cristina Camilo el año pasado, cuando cumplió 105 años. (FUENTE EXTERNA)

En su honor, se celebró el pasado año 2022 la cuarta edición de la semana de la televisión dominicana Imaginativa y fueron instaurados y entregados los Premios Maíta, producidos por Edilenia Tactuk.

Vida y trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/25/maria-cristina-camilo.jpg María Cristina Camilo en su juventud. (FUENTE EXTERNA)

María Cristina Camilo tuvo un único hijo, Danilo González, fruto de su matrimonio con José Francisco González Disla. Sus nietos y bisnietos, según expresó la veterana comunicadora, son sus mayores tesoros.

Su programa "Abuelos TV" se transmitió por mucho tiempo cada domingo por el canal 4, el cual servía de orientación en temas que afectan a las personas de la tercera edad.

En algunas entrevistas Maíta ha declarado que su sueño era ser monja, pero que por situaciones personales, no pudo hacerlo realidad.

"Soy una monja frustrada, siempre me ha gustado la vida religiosa, pero no podía tomar esa decisión, porque tenía que mantener mi casa y luego mi hijo, que ha sido para mí un gran regalo que Dios me dio y que me ha coronado con varios nietos y biznietos", dijo en una entrevista.

En su juventud, Camilo estudió enfermería y trabajó por casi 12 años en la clínica del Doctor Antonio Guzmán, donde ganaba 20 pesos mensuales.

En el año 1952 se convirtió en la primera locutora nacional en hablar por La Voz Dominicana, la tercera en América.