El video viral de Maluma y Berlín con el que resuelven "misterio" de hace 11 años en Colombia

El cantante colombiano Maluma y el español Berlín se unen en un video viral que resuelve el "misterio" de hace 11 años en Colombia.

Como parte de la promoción del spin-off de la nueva serie de Netflix "Berlín", basada en el famoso personaje de "La casa de papel", interpretado por Pedro Alonso, ambos hicieron una videollamada.

Berlín, el líder del grupo de ladrones en la serie le muestra un arete que se le perdió a Maluma en una entrevista a un canal de televisión luego de un concierto dando a entender que él mismo lo robó.

Claramente es una estrategia de promoción bastante jocosa porque para esa época Maluma no soñaba con ser la figura que es hoy. Lo que sí es cierto es que le robaron un arete y él gritó: "Me quitaron mi areta".

El video inicia con Maluma recibiendo una llamada de un número desconocido, que lo ha estado intentando contactar previamente. Cuando contesta se da cuenta de que el ladrón de "La Casa de Papel" es quien lo está llamado para contarle que él fue quien le robo un arete hace más de una década.

"Todo empezó hace 11 años. Solo esperé el día, el momento perfecto y una pequeñísima distracción tuya con la que iba a contar", dice Pedro Alonso, actor que interpreta a Berlín, en el video.

Aunque la historia de Berlín robando al colombiano hace parte de la campaña de marketing, al reguetonero sí le robaron un accesorio de este tipo hace 11 años durante una entrevista que estaba dando a un canal de televisión después de un concierto.

"Tú no sabes el trauma que me quedó desde ese día", le dice Maluma al español, que le responde: "Lo sé, lo sé. Y por eso quería confesarte esto hoy. Si te consuela, y creo que me entenderás, lo hice por enamorar a una mujer".

El cantante le dice que se lo quede y le pide que para el próximo gran robo que tenga planeado lo invite a su equipo, porque por ahora el que va a realizar en la serie será en París.

"Berlín", el spin-off de "La casa de papel" está disponible desde este 29 de diciembre.