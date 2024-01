Programa Frontal refresca su contenido con la incorporación de nuevos talentos

En vísperas del cuarto año de transmisión continua del programa especializado en análisis noticioso e investigación social "Frontal", que se transmite los sábados a las 11:00 p.m. por la Red Nacional de Noticias, RNN canal 27, la abogada y productora de televisión comparte con amigos de la prensa buenas noticias sobre esta nueva etapa.

Frontal nació en 2020 como una necesidad comunicacional de convertirse en un resumen referente de las noticias filtradas y temas sociales de mayor relevancia nacional, con alta preocupación ante la saturación de información que vivimos con el auge de las redes sociales, las informaciones no depuradas, "fake news" y búsqueda de primicias.

"La sociedad dominicana busca informarse de manera rápida y de fuentes certeras. En esta nueva temporada de Frontal estamos enfocados en continuar haciendo un trabajo de alta calidad de cara a un periodismo de soluciones comprometido con los resultados, lejos de sesgos partidarios ni influencias", comentó Guzmán.

Este 2024, Laura Marie ha seleccionado a los jóvenes Jay Jiménez, quien es un comunicador muy versátil, graduado de la licenciatura en Comunicación Social del INTEC y quien actualmente funge como colaborador para el canal VTV, aportará una perspectiva dinámica y fresca a la actualidad noticiosa mientras la periodista y locutora Wen Caminero, egresada del Instituto Dominicano de Periodismo, colaboradora del canal Liberty Puerto Rico Canal 85.

En la actualidad es locutora de la emisora Radio Disney se integra al programa realizando reportajes especiales con profundidad investigativa tal como inició desde su propio canal de YouTube. Ambos jóvenes fueron seleccionados por Laura del grupo de comunicadores y productores del proyecto "TV Imaginativa" de la destacada productora de televisión Edilenia Tactuk .

"Edilenia, que para mí es un referente de trabajo de calidad y experiencia, tiene 5 años haciendo un trabajo maravilloso con decenas de jóvenes talentosos que están en busca de una oportunidad y todos los que trabajamos en esta industria debemos abrir puertas para ellos, creo en el talento joven explicó Laura".

En cuatro años de arduo trabajo para el equipo de Frontal se han destacado reportajes e investigaciones como "Cesáreas, tras las cicatrices ocultas", "Medios Digitales Vs Comunicación Responsable" y el caso "Sada Goray" en el cual la periodista Guzmán colaboró para la importante cadena de televisión internacional - America TV.

Agradece a la empresa con sede en Miami Hemisphere Media Group por creer en Frontal y llevarlo al canal de los dominicanos en Estados Unidos "Televisión Dominicana" transmitido los sábados a las 7:00 p.m.

Rechaza el morbo

"Mi experiencia como productora en estos años me ha demostrado que las agencias y marcas están apostando por el morbo y accediendo a los contenidos que generan 'likes' a costa de promover anti valores, y es la evidencia en programas como el nuestro y muchos otros que dan valía a los medios de comunicación, pero no estamos recibiendo el apoyo comercial. No obstante a esto, nos reinventamos y seguimos creyendo en lo bueno, que no es viral y que vale la pena para lo que legamos a nuestros hijos y sociedad dominicana", dijo comentó Laura Guzmán.