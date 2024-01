El crucero de nueve meses que se ha convertido en un fenómeno de TikTok

En los últimos meses, Beth Fletcher, una fotógrafa de 39 años de Derbyshire, Inglaterra, ha conseguido un pequeño número de seguidores en TikTok recapitulando y analizando el reality show británico "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!".

Cuando terminó la última temporada a principios de diciembre, Fletcher se quedó sin contenido porque, dijo, "no tendremos otro buen reality show de televisión hasta el verano".

Sin embargo, de acuerdo con el medio "butterword.com", luego, el algoritmo de TikTok entregó un video de Brooklyn Schwetje, estudiante de posgrado e influencer, compartiendo un día de su vida en el Crucero mundial definitivo, un viaje alrededor del mundo de nueve meses de duración con Royal Caribbean. Fletcher quedó absorta al instante.

"Nunca he estado en un crucero y la idea de un crucero de nueve meses me dejó alucinada", dijo. Después de encontrar más videos de otros pasajeros en el crucero, algo hizo clic: "Tal vez este sea nuestro propio reality show de televisión, pero mejor".

Desde que el barco zarpó de Miami el 10 de diciembre, TikTok se ha visto inundado de publicaciones de mirones en tierra, analizando los videos compartidos por los pasajeros de cruceros y especulando sobre el potencial del barco como un escenario flotante para dramas de alto nivel.

Algunos lo declaran un "reality show de TikTok de nueve meses", en el que los pasajeros se convierten involuntariamente en celebridades.

Los videos con el hashtag #UltimateWorldCruise han tenido más de 138 millones de visitas en la aplicación de redes sociales.

Esta no es la primera vez que los creadores de TikTok, que compiten por las vistas con millones de otras cuentas, han extraído videos publicados por otros para fabricar su propio género de reality shows en línea.

En 2021, la fiebre por las hermandades de mujeres de la Universidad de Alabama se convirtió en una fijación en Internet conocida como #BamaRush (y, finalmente, en un documental de Max). Pero al igual que en los reality shows, la verdad detrás del contenido puede parecer irrelevante.

Con un itinerario de 274 noches, Ultimate World Cruise es el crucero más largo jamás ofrecido por Royal Caribbean. Las tarifas para el viaje completo, que incluye escalas en 65 países, comienzan en $53,999 por persona y pueden llegar hasta $117,599, excluyendo impuestos y cargos, según el sitio web de Royal Caribbean.

El barco, llamado Serenata de los mares, tiene capacidad para 2,476 invitados, aunque un representante de Royal Caribbean no confirmó cuántos se encuentran actualmente a bordo.

Desde Inglaterra, Fletcher comenzó publicando videos de ella misma hablando sobre el crucero, presentando a los pasajeros que identificó a través de sus cuentas de TikTok como "miembros del elenco" y compartiendo datos sobre su vida a bordo del barco obtenidos de sus videos.

Estoy picadísima con el drama del crucero de nueve meses. Apenas empezó hace tres semanas, el 10 de diciembre, y ya han pasado muchísimas cosas. pic.twitter.com/wKqgN2r8VX — Brujina (@erregina) January 4, 2024

Han surgido más cuentas dedicadas al crucero: una creadora se refiere a sí misma como la directora del "té marino" de TikTok y actualiza a sus seguidores con "noticias de última hora" (afirmando que alguien había dejado el crucero y otro había dado positivo por el coronavirus).

Otro TikToker hizo una tarjeta de bingo virtual con predicciones como "drama de vecinos insignificantes", "una boda", "polizón" y "toma de posesión pirata". Ese video de cartón de bingo acumuló más de 300,000 visitas y cientos de comentarios como: "Estos son los nuevos Juegos del Hambre" y "Tiene que ser un experimento social".

Las historias

Ryan Holland, de 28 años, es un destino regular en el crucero y dice que la gente tiene "curiosidad sobre cómo se lo pueden permitir" y "cómo puede la gente soportar estar en un barco durante tanto tiempo". Ella ve dos posibles resultados para la fijación de tendencias. O "se extingue", dijo, "o cambia el futuro de los reality shows".

Una estrella improbable de #cruisetok es Joe Martucci, un jubilado reciente de 67 años de St. Cloud, Florida, que publica desde el barco con el asa @gastandodineroparaniños. Los cuatro hijos de Martucci lo alentaron a publicar actualizaciones en video en TikTok, que nunca antes había usado. Su primer video tiene casi medio millón de visitas.

"No somos nosotros tratando de hacernos famosos", dijo Martucci, quien ahora publica diariamente con su esposa, refiriéndose a sí mismos como "Mamá y papá de crucero" y abriendo cada video con un descarado: "Hola, niños".

Martucci, que ahora tiene más de 69,000 seguidores en TikTok, dice que la atención es mayoritariamente positiva, pero le preocupan las cuentas de fans dedicadas a generar drama. "Creo que están intentando fabricar algo", dijo. "Están ahí por las vistas y por los seguidores".

Otra pasajera, Lindsay Wilson , una maestra de 32 años de Phoenix, dijo que la atención "fue muy, muy extraña". Desde entonces, ella y algunos de los otros pasajeros que han acumulado nuevos seguidores en TikTok se han conectado en persona y hablan a través de chats grupales sobre su estrellato de la noche a la mañana.

Aparte de algunas quejas sobre el trato desigual de los pasajeros de diferentes niveles de clientes, aún no han surgido pocos dramas reales.

de diferentes niveles de clientes, aún no han surgido pocos s reales. Una excepción, sin embargo, fue un video (actualmente con 2.5 millones de visitas) publicado el 17 de diciembre por Brandee Lake, una creadora de contenido negra y pasajera de crucero que dijo que la habían confundido con un miembro de la tripulación, una vez por un pasajero y otra por un miembro del personal.