Magali Febles revela que se está planteando competir en Miss Universo: "Me lo han pedido tanto"

Ya sea en broma o en serio, lo que Magali Febles hace o dice causa revuelo en redes sociales.

La estilista y directora de la franquicia de Miss República Dominicana Universo sorprendió a los fanáticos de los concursos de belleza con un peculiar mensaje que publicó en sus redes sociales.

En el mensaje, Febles dejó entrever que se postularía para competir en el certamen de Miss Universo luego de que se eliminara el límite de edad para las participantes.

"Breaking News!!!! Me lo han pedido tanto que me lo estoy creyendo ..... Si me decido a competir en Miss Universe, a cuál país te gustaría verme representar. Puerto Rico, USA o República Dominicana?" (sic.), escribió Magali en un tono de broma que fue tomado en serio por más de uno.

Como reseña el medio boricua "Metro", Miss Universo anunció en septiembre de 2023 que eliminaron el límite de edad para competir por la corona. Esto es válido desde la edición número 73 de la popular competencia de belleza.

Sin límites de edad

El certamen de belleza Miss Universo tenía un límite de edad de 28 años para las concursantes.

